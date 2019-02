Collovati | Quando sento le donne parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco

Fulvio Collovati : 'Quando sento le donne...'. Bomba in Rai - Mara Carfagna furiosa : 'Uno scandalo' : La frase è stata pronunciata ieri pomeriggio, 17 febbraio, su Raidue dal campione del mondo '82 Fulvio Collovati , oggi opinionista tv. Per approfondire

“Quando sento una donna parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco” - bufera su Collovati : L’ex campione del mondo Fulvio Collovati è finito nella bufera, intervenuto durante la puntata di ‘Quelli che il Calcio’ il commento ha scatenato il caos: “Quando sento una donna, anche le mogli dei calciatori, parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco. Non ce la faccio! Se tu parli della partita, di come è andata e cose così, bene. Ma non puoi parlare di tattica perché la donna non capisce come un uomo, non c’è ...