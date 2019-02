Bene Piazza Affari grazie a Telecom ed Unicredit

Tav - Stefano Parisi : “Prossima settimana Sì Tav in piazza a Roma contro la ridicola analisi costi-Benefici” : “Siamo andati al cantiere della Tav in Francia, una visita molto importante, con 9 chilometri di tunnel. Noi ci uniamo a Mino Giachino perché la Tav è anche un simbolo – spiega Stefano Parisi, di Energie per l’Italia, entrato nella squadra di Giachino per le prossime regionali in Piemonte – Ma non siamo una lista solo su questo tema ma anche su lavoro, spesa pubblica, pensioni. Saremo quella componente che un tempo era ...

Piazza Affari in rialzo - Bene i bancari : Per quanto riguarda il mercato dei bond, il collocamento del nuovo trentennale da parte del Ministero dell'Economia ha registrato, a fronte di un importo collocato di 8 miliardi di euro, richieste ...

Benedizione animali Pesaro 2019 - piazza del Popolo gremita : ... Franca Foronchi, l'assessore all'operatività Enzo Belloni insieme al suo fido cane, la polizia municipale di Pesaro, Marche Multiservizi, Happy Dog Park, Mondo Cane, Ortofrutta Bax Angelo, Eliograf, ...

Piazza Affari in leggero ribasso : settore auto negativo - Bene i bancari. FTSE MIB -0 - 19% : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, in un'intervista a Reuters durante il forum di Davos, ha affermato che il governo guada con favore all'ipotesi di creazione di una rete unica mediante la ...

Tav - disaccordo crescente nella maggioranza - Lega domani in piazza coi sì. M5S - contano i costi/Benefici : Il ministro Toninelli annuncia per fine mese la valutazione conclusiva su costi e benefici dell'opera. Dal Carroccio si conferma che o l'eventuale no sarà ben motivato o si va al referendum -

Tav - verso bocciatura analisi costi-Benefici. Lega in piazza per il sì. Di Maio : “Siamo contrari” : L'analisi tecnica sui costi-benefici per la Tav sarebbe negativa, ma la bozza non è ancora definitiva. La Lega sarà in piazza, sabato prossimo a Torino, partecipando al flash mob per il Sì alla Torino-Lione. Di Maio: "Quelle risorse potrebbero essere utilizzate per migliorare la mobilità cittadina".Continua a leggere

Wall Street interrompe i rialzi. Piazza Affari tiene - Bene le utility : «Questi numeri hanno confermato il rallentamento della seconda economia più grande al mondo, rafforzando i dubbi sulla crescita globale e mitigando la propensione al rischio che finora aveva dominato ...

Borse - scattano i realizzi. A Piazza Affari giù Azimut - Bene Juventus : Andamento Piazza Affari FTSE Mib A preoccupare il mercato c'è il rallentamento dell'economia cinese, con l'inflazione in rallentamento e i prezzi alla produzione che hanno segnato l'aumento più ...

Borse positive con Piazza Affari in testa. Bene le banche dopo decreto Carige : Indici in rialzo in attesa di novità sul fronte dei dazi. Acquisti sul dollaro. A Milano corrono ancora Juventus e Amplifon, vendite sulle utility...

Wall Street Bene - corre il petrolio. Piazza Affari la migliore in Europa : investimenti 06 gennaio 2019 Borse, il 2019 inizia ora: focus su trattative Usa-Cina, verbali Bce ed economia tedesca Oltreoceano Eli Lilly lancia opa da 8 miliardi Oltreoceano sono tenuti sotto ...

Quelli che… Dopo il Tg chiude. Luca Bizzarri spiazzato : «Non avevamo avuto comunicazioni. E’ un programma che stava andando Bene» : Quelli che... Dopo il Tg Carlo Freccero ha intenzione di rivoluzionare Rai 2, a cominciare dalla cancellazione di alcune trasmissioni. Tra queste c’è Quelli che… Dopo il Tg, il telegiornale satirico in onda subito Dopo il Tg2 delle 20.30. Al suo posto arriverà un talk d’approfondimento condotto da volti interni alla testata. Luca Bizzarri, al timone del programma con Paolo Kessisoglu e Mia Ceran, si mostra spiazzato, come ...

Piazza Affari in verde - Bene industriali e lusso. FTSE MIB +0 - 15% : Ieri Mondo TV aveva annunciato la firma di un contratto di licenza con la finlandese Yleisradio OY per la trasmissione in Finlandia della seconda stagione di Robot Trains.

Benedetta Mazza spiazza a Verissimo : cosa fa se Stefano torna single : Verissimo: la Toffanin incalza su Stefano Sala e Benedetta risponde Benedetta Mazza è entrata a Verissimo dopo l’intervista a tu per tu tra Stefano Sala e Sivia Toffanin. La conduttrice non è riuscita a tenere a freno il suo entusiasmo nell’avere la coppia ‘di amici’ davanti a lei, tanto da affermare che insieme sarebbero stati bellissimi. Silvia ha poi chiesto a Benedetta come fosse la situazione tra di loro e la Mazza ...