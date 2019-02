Audi - Novità per le Suv Q2 | Q5 | Q7 e Q8

quattroruote

(Di lunedì 18 febbraio 2019) La gamma italiana delle Suv marchiate, che nel 2018 ha rappresentato il 44% delle vendite totali, è stata ulteriormente aggiornata. Sono infatti previsteper i modelli Q2, Q5, Q7 e Q8.Q2 e Q5. L'Q2 viene ora offerta con una versione aggiuntiva. Si tratta della 35 TDI con il 2.0 TDI 150 CV in versione due ruote motrici con cambio manuale o automatico S tronic sette marce. I consumi variano da 4,4 a 4.5 l/100 km e 116-119 g/km in base all'allestimento, mentre i prezzi partono da 30.700 euro per la manuale e 32.900 euro per l'automatica. L'Q5 offre invece accessori aggiuntivi all'interno del pacchetto Business, che include ora il display a colori da 7 pollici integrato nella strumentazione, il sistema di parcheggio plus, il supporto lombare elettrico per i sedili anteriori e il volante multifunzione di pelle a tre razze. stato inoltre ribassato il ...