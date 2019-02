Diciotti : 'Alta partecipazione'. E il voto online M5s slitta Ancora fino alle 21 - 30 : Articolo aggiornato alle ore 15,34 del 18 febbraio 2018. "Considerata l'Alta partecipazione, la chiusura delle votazioni sul caso Diciotti è stata prorogata alle 21.30 di oggi". È quanto annuncia un "aggiornamento sulle votazioni in corso" pubblicato sul Blog delle Stelle. Un ulteriore slittamento in avanti, quindi, del timing che originariamente era 10-19 e che stamani era passato a 11-20. Rousseau comunque è tornata ...

Ancora Alta Pressione dominante - possibile fase fredda al Sud : L’Alta Pressione continua a manifestarsi sull’Europa e anche sul nostro stivale. Nonostante un lieve indebolimento mantiene il tempo stabile lasciandoci lontano dal flusso atlantico e dalle piogge ma anche da impulsi freddi. Questa fase di indebolimento durerà fino a Mercoledì con il richiamo di venti umidi meridionali e la formazione di nubi basse o nebbie al mattino lungo il Tirreno e la Val Padana. Valori massimi Ancora ...

Diciotti : 'alta partecipazione' - voto online M5s slitta Ancora fino alle 21 - 30 : "Considerata l'alta partecipazione, la chiusura delle votazioni sul caso Diciotti è stata prorogata alle 21.30 di oggi". E' quanto annuncia un "aggiornamento sulle votazioni in corso" pubblicato sul Blog delle Stelle. Un ulteriore slittamento in avanti, quindi, del timing che originariamente era 10-19 e che stamani era passato a 11-20.

Meteo : Ancora correnti fredde a sud - ma l'alta pressione delle Azzorre avanza... : Aria fredda di origine artica continua ad affluire verso la nostra penisola e principalmente sulle regioni del basso Adriatico e del sud dove ormai la tramontana sembra essere di casa. Le raffiche di...

Pokémon Go porterà presto Foto Go - per foto in realtà aumentata Ancora più realistiche : Grazie alla funzione foto Go, in arrivo su Pokémon GO, sarà più semplice creare delle splendide foto dei vostri Pokémon in realtà aumentata. L'articolo Pokémon Go porterà presto foto Go, per foto in realtà aumentata ancora più realistiche proviene da TuttoAndroid.

Eurostat - il gender gap nella scienza è Ancora una realtà. Ma qualcosa sta cambiando : Nel 2015 le Nazioni Unite e UN Women, l'ente dedicato all'uguaglianza di genere e all' empowerment femminile, hanno istituito La Giornata mondiale delle ragazze e delle donne nella scienza , per tenere alta l'attenzione sulla parità dei sessi. Secondo gli ultimi dati Eurostat riferiti al 2017, le percentuali in Europa sono ancora sbilanciate a favore degli uomini: il 41% di chi ...

Ultima Thule in realtà ha la forma di un pancake gigante - e adesso è Ancora più misterioso : Ultima Thule, l'oggetto spaziale più distante mai visitato dall'uomo grazie alla sonda New Horizons, non ha la forma di una scamorza, o un pupazzo di neve come avevano detto il giorno di Capodanno gli esperti della NASA, ma di un pancake gigante. E la sua formazione resta un mistero. La roccia, nome in codice MU69 2014, dista 6,4 miliardi di chilometri dalla Terra ed era stata intercettata a gennaio da New Horizons, che si era avvicinata a ...

Ascolti tv ieri 2 febbraio : Maria De Filippi 'asfalta' Ancora Amadeus con il 29% di share : Ritorna l'appuntamento con la rubrica dedicata agli Ascolti, in particolare quelli della giornata di ieri, sabato 2 febbraio, la quale in prime time è stata caratterizzata dalla nuova sfida tra C'è posta per te di Maria De Filippi e Ora o mai più, il talent show condotto da Amadeus sulla rete ammiraglia Rai. In queste prime settimane di sfida, ad avere la meglio è stata sempre la De Filippi che con il suo people show ha registrato Ascolti ben al ...

Ancora sposata a 16 anni dal divorzio : saltano le nuove nozze : Erano già state scelte la data, il 25 aprile, e la location: tutto era pronto per il matrimonio. Ma la coppia ha dovuto rinviare il momento del sì a data da destinarsi per un "piccolo" contrattempo. La donna infatti ha scoperto di essere Ancora sposata con il suo "ex" marito, dopo 16 anni dal divorzio.La futura sposa ha appreso dall'ufficio matrimoni del comune di Roma che lei, originaria di Salerno, risultava Ancora sposata. nuove nozze saltate ...

Neymar salta la sfida Champions contro il Manchester United. Dalla Francia : piede Ancora dolorante - recupero difficile : Brutte notizie in casa Paris Saint Germain. La squadra di Tuchel quasi sicuramente dovrà fare a meno di Neymar nella gara d'andata degli ottavi di Champions League contro il Manchester United in ...

Medea è Ancora per strada e racconta il mito universale tra realtà e immaginazione : Potrebbe sembrare, all'apparenza, il solito scontato resoconto di cronaca come se ne leggono spesso sui giornali o in qualche reportage televisivo. Un fenomeno sociale che assume una rilevanza ...

Non è Ancora chiaro cosa intenda fare il governo con i migranti sbarcati a Malta : Il governo si è impegnato ad accogliere una decina di persone, uomini compresi: ma la Lega pone delle condizioni mentre il M5S apparentemente no