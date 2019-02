Amazon premiata dal fisco Usa | 11 | 2 miliardi di utili e zero tasse pagate nel 2018

ilsole24ore

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Grazie agli incentivi e agli sgravi fiscali consentiti dal sistema americano, il gigamte dell’e-commerce ha ottenuto addirittura un “tax credit” pari a 129 milioni di dollari. Lo sostiene l'Institute for Taxation and Economic Policy (Itep), think tank normativo fiscale, confermato dal Washington Post, giornale di proprietà di Bezos...