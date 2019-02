Renzi | ' Un mio partito? Due volte ho pensato di fondarlo'

Renzi : «Non mi pento di niente - ma vi spiego qual è stato il mio errore più grande» : «Ho commesso diversi errori ma non mi pento». Critica il governo giallo-verde ed esalta i risultati del suo sull’occupazione. Sui navigator commenta: «Sono i forestali del terzo millennio: come li assumi?». Ma rifiuta il pessimismo: «L’Italia in questo momento ha delle occasioni, siamo un piccolo Paese che può andare in tutto il mondo»

Matteo Renzi : «Non mi pento di niente - ma vi spiego qual è stato il mio errore più grande» : «Ho commesso diversi errori ma non mi pento». Critica il governo giallo-verde ed esalta i risultati del suo sull’occupazione. Sui navigator commenta: «Sono i forestali del terzo millennio: come li assumi?». Ma rifiuta il pessimismo: «L’Italia in questo momento ha delle occasioni, siamo un piccolo Paese che può andare in tutto il mondo»

Matteo Renzi : «Non mi pento - ma vi spiego qual è stato il mio errore più grande»|Diretta tv : «Ho commesso diversi errori ma non mi pento». Critica il governo giallo-verde ed esalta i risultati del suo sull’occupazione. Sui navigator commenta: «Sono i forestali del terzo millennio: come li assumi?». Ma rifiuta il pessimismo: «L’Italia in questo momento ha delle occasioni, siamo un piccolo Paese che può andare in tutto il mondo»

Matteo Renzi : «Non mi pento - ma vi spiego qual è stato il mio errore più grande»|DirettaTV : «Ho commesso diversi errori ma non mi pento». Critica il governo giallo-verde ed esalta i risultati del suo sull’occupazione. Sui navigator commenta: «Sono i forestali del terzo millennio: come li assumi?». Ma rifiuta il pessimismo: «L’Italia in questo momento ha delle occasioni, siamo un piccolo Paese che può andare in tutto il mondo»

Burioni : “Da Grillo a Renzi - sostegno trasversale al mio manifesto per la scienza e contro la pseudomedicina” : “Oggi è successa una cosa molto importante: Beppe Grillo e Matteo Renzi hanno sottoscritto (insieme a molti altri), un patto a difesa della scienza“. Così sul suo sito il virologo Roberto Burioni , sostenitore delle recenti leggi sull’obbligo vaccinale, lancia un appello, una sorta di manifesto, rivolto a tutte le forze politiche italiane. E a firmarlo, scrive lui stesso, sono in molti, con orientamenti politici diversi: dal ...

Vaccini - Burioni : “Da Grillo a Renzi - sostegno trasversale al mio manifesto per la scienza e contro la pseudomedicina” : “Oggi è successa una cosa molto importante: Beppe Grillo e Matteo Renzi hanno sottoscritto (insieme a molti altri), un patto a difesa della scienza“. Così sul suo sito il virologo Roberto Burioni , sostenitore delle recenti leggi sull’obbligo vaccinale, lancia un appello, una sorta di manifesto, rivolto a tutte le forze politiche italiane. E a firmarlo, scrive lui stesso, sono in molti, con orientamenti politici diversi: dal ...

Pd - Sala : “Mio futuro in bianco. Renzi? Prima o poi andrà via”. E su m5s : “Aveva più bisogno di noi che della Lega” : Duro con Renzi, con il partito democratico e con la legge di bilancio gialloverde. Più aperto e possibilista quando si parla del suo futuro e del movimento 5 stelle. Intervistato dal Corriere della Sera il sindaco di Milano Giuseppe Sala, non nega le aspirazioni a un ruolo nazionale ma, pragmaticamente, le subordina a un gradimento personale tutto da dimostrare. Il contrario, di fatto, di quanto imputato all’ex segretario e premier del suo ...

Matteo Renzi : "Gli ascolti del mio documentario su Nove sono stati ottimi" : Matteo Renzi ha definito "ottimi" gli ascolti che il suo documentario Firenze secondo me ha fatto registrare su Nove sabato sera (367.000 spettatori, 1,8 % di share). L'aggettivo sorprende, considerando che neanche l'ufficio stampa di Discovery Italia (che, in quanto tale, ha il compito di promuovere e vendere nella maniera al meglio i propri prodotti) lo ha mai utilizzato nel comunicato diffuso ieri poco dopo le ore 11 (nel quale, ...

Matteo Renzi : “Mio padre non ha condanne - deve spendere i soldi del risarcimento” : Matteo Renzi difende il padre dalle accuse di lavoro nero lanciate dalle iene “Le Iene” continuano l’inchiesta sulle presunte irregolarità delle aziende di Tiziano Renzi, il padre dell’ex premier Matteo. “Non ho problemi, non ho avuto nessuna condanna né per lavoro nero né per abusivismo. La gestione non era di mia competenza, bensì dall’amministratore unico. La sentenza sull’Arturo SRL è falsa”. Anche la tensostruttura di Rignano ...

Primarie Pd - Renzi annuncia che non si candiderà : ‘Chi vince avrà il mio rispetto e non il logorio interno che ho ricevuto io’ : Ad appena due giorni dalla clamorosa indiscrezione che dava Matteo Renzi tentato da una terza candidatura alle prossime Primarie del Partito Democratico, arriva la smentita ufficiale da parte dell’ex premier. Tramite il proprio profilo di Facebook infatti il senatore di Rignano sull’Arno ha scritto: “Càndidati al congresso, mi hanno scritto in tanti. Grazie del pensiero, ma non lo farò. Ho vinto due volte le Primarie con il 70% ...