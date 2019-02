Microsoft annuncia ufficialmente Visual Studio 2019 Agg 1 Lancio 2 aprile

Microsoft : Brad Smith annuncia “Ambizione Italia per la Scuola” : In occasione dell’evento al Politecnico di Milano, Brad Smith, il presidente e Chief Legal Officer di Microsoft, ha annunciato “Ambizione Italia per la Scuola”, un progetto creato per offrire a 250.000 studenti nuove competenze digitali. Comunicato stampa Milano, 13 Febbraio 2019 – Brad Smith, Presidente e Chief Legal Officer di Microsoft, in occasione dell’evento che lo ha visto protagonista oggi al Politecnico di Milano ...

Microsoft annuncia un test tecnico per la modalità multigiocatore di Crackdown 3 : Ormai manca davvero poco alla pubblicazione di Crackdown 3 ed i fan non vedono l'ora di metterci le mani sopra. Una delle caratteristiche più interessanti è senza dubbio la modalità multigiocatore Wrecking Zone, che permetterà la totale distruzione ambientale grazie alla tecnologia Azure di Microsoft.Come riporta Xbox Wire, la modalità Wrecking Zone rappresenta dunque il battesimo del fuoco per quanto riguarda il Cloud computing, in quanto ...

Microsoft : annunciata una nuova Surface Pen economica e 7 nuovi dispositivi EDU : In occasione del BETT 2019, il più grande evento dedicato alla tecnologia per la scuola che in questi giorni si sta svolgendo a Londra, Microsoft ha annunciato interessanti novità per il suo segmento scolastico. La nuova Surface Pen economica è sicuramente la più inaspettata quanto utile. Normalmente, per utilizzare la penna sul Surface Go, è necessario spendere circa 110 euro ma a partire da febbraio i clienti educational potranno acquistare la ...

Xbox Studio annuncia "nuove tecnologie Microsoft" in arrivo nel 2019 : Come riporta Gamestop, in un post dedicato sul suo blog, Microsoft augura un buon 2019 all'intera community e mette sul piatto una serie di interessanti novità. Vediamole insieme.Se per l'anno appena cominciato le prospettive degli utenti Xbox possono essere interessanti sul fronte delle esclusive, con l'arrivo di Crackdown 3, Ori and the Will of the Wisps, Gears 5, Minecraft: Dungeons e la nuova espansione di Sea of Thieves ("The Arena"), il ...