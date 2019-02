In scooter contro palo della luce | Matteo muore a 15 anni La Zia | “Non è caduto da solo”

Udine - scontro tra auto e scooter : muore 23enne - la sua moto in fiamme : Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, nella tarda serata di lunedì un’auto si è scontrata con uno scooter a Cividale del Friuli (Udine). Nell'impatto è morto un ragazzo di 23 anni, Tommaso Michielan, che viaggiava da solo sulla due ruote. Il suo scooter ha preso fuoco dopo l’incidente.Continua a leggere

Paura ai Decumani : rapinano scooter e finiscono contro un muro - arrestati : Gli agenti della Polizia di Stato dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato Vincenzo Giuseppe Lo Russo, 18 anni, e L. P., 17, per rapina e lesioni a pubblico ufficiale. ...

Incidente sulla Palermo-Sciacca : morto 16 enne/ Tremendo impatto auto contro scooter : tilt traffico su SS624 : Incidente mortale sulla SS624 Palermo-Sciacca: auto contro scooter, morto un centauro 16enne. traffico in tilt sulla statale siciliana

Pisa - candeggina contro un ragazzo senegalese : caccia a due persone in scooter : È caccia a due persone in scooter che la scorsa notte avrebbero gettato del liquido, probabilmente candeggina, contro un ragazzo senegalese a Pisa. Questo non sarebbero l'unico episodio...

Scontro fra due auto e scooter contro furgone : tre feriti : CREMONA - Ancora incidenti, oggi mercoledì 2 gennaio 2019, lungo le strade della città. Il primo si è verificato intorno alle tre del mattino in via San Quirico: si è trattato di un fuori strada e a ...

Scontro tra auto e scooter - muore centauro nel Vesuviano : Un incidente mortale si è verificato qualche ora fa a San Gennarello, frazione di Ottaviano. Secondo quanto si è appreso, ci sarebbe stato uno Scontro tra una Panda ed una motocicletta: ad avere la ...

Trieste - si schianta con lo scooter contro un albero : ragazza di 26 anni perde la vita : Vigilia di Natale finita nel sangue: una ragazza di 26 anni, di origini serbe ma residente a Trieste, ha perso la vita ieri sera, intorno alle 23. La Polizia sta cercando di rintracciare la famiglia della giovane donna.Continua a leggere

Siracusa - finisce con lo scooter contro un palo : Valentina muore a 20 anni : La ventenne è deceduta in pochi istanti, dopo il violento impatto, avvenuto a Lentini, in provincia di Siracusa. Con lei in sella allo scooter c'era una sua amica: la giovane ha fratture sparse in tutto il corpo, ma non è in pericolo di vita. E' adesso ricoverata all'ospedale Cannizzaro di Catania.Continua a leggere

Finisce con lo scooter contro un'auto che lo precede - un ferito : Finisce con lo scooter contro un'auto che lo precede, un ferito La scena dell'incidente Un uomo è finito all'ospedale la mattina del 21 dicembre a causa di un incidente stradale avvenuto in via 4 ...