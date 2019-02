Ex Ilva | Emiliano | governo non può sparire

Emiliano ha titolo per parlare di decarbonizzazione dell'Ilva? : Roma. Dopo la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che censura il comportamento dell'Italia nella gestione dello stabilimento Ilva , ora passato ad ArcelorMittal, per non avere compiuto ...

Emiliano ha titolo per parlare di decarbonizzazione dell’Ilva? : Roma. Dopo la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che censura il comportamento dell’Italia nella gestione dello stabilimento Ilva, ora passato ad ArcelorMittal, per non avere compiuto le migliorie previste per legge con l’Autorizzazione integrata ambientale del 2012, il cui completame

Trivelle - il Coordinamento del No : “Non andiamo a incontro con Costa”. Emiliano : “Cerino in mano a noi come su Tap e Ilva” : I No Triv rifiutano l’invito del ministro Sergio Costa dopo il via libera a tre nuove esplorazioni petrolifere nel mar Ionio e la conferma di quelle già ‘vistate’ in Emilia-Romagna. “Non veniamo”, dice Francesco Masi, portavoce pro tempore del Coordinamento nazionale No Triv. “Quando ci volete chiamare per questioni di merito – spiega all’Adnkronos rivolgendosi al governo – siamo sempre ...