Are | Hirscher guida lo slalom

Sci - slalom maschile di Are : Marcel Hirscher al comando dopo la prima manche : Marcel Hirscher è in testa allo slalom maschile ai mondiali in corso di svolgimento ad Are dopo la prima manche L’austriaco Marcel Hirscher è al comando della prima manche dello slalom maschile ai mondiali in corso di svolgimento ad Are, in Svezia. Il detentore di 6 titoli mondiali ha chiuso col tempo di 1’00”60 davanti al francese Alexis Pinturault, +0”56, e al connazionale Marco Schwarz, +1”22. Per quanto ...

Sci - gigante AAre : Kristoffersen - oro da sogno davanti a Hirscher e Pinturault : Henrik Kristoffersen conquista la prima medaglia iridata in carriera ai Mondiali di Aare, in Svezia: è oro in gigante. Il norvegese è implacabile nella seconda manche, precedendo di 20 centesimi il ...

Mondiali Are 2019 – Il Gigante maschile è di Kristoffersen : il norvegese si prende la rivincita su Hirscher - niente da fAre per gli azzurri : Grande protagonista del Gigante maschile dei Mondiali di Are 2019 è Henrik Kristoffersen, il norvegese è campione del mondo davanti a Marcel Hirscher e ad Alexis Pinturault Ai Mondiali di Are 2019 si è appena conclusa la seconda manche del Gigante maschile che ha incoronato Henrik Kristoffersen, soprannominato anche ‘uomo dei quarti posti’. Il norvegese si prende la sua personale rivincita contro Marcel Hirscher, fino ad oggi ...

Sci - gigante AAre : sfida Pinturault-Hirscher per l'oro. Male gli azzurri : Alexis Pinturault è al comando dopo la prima manche del gigante maschile dei Mondiali di Are , in Svezia. Il francese precede di 0.10 Marcel Hirscher , leader della Coppa del Mondo. Terzo Henrik Kristoffersen , a 0.18 di ritardo, davanti a Thomas Fanara . Distacchi ampi per Luca De Aliprandini , 18° a 1.92,, Manfred Moelgg , 3.13, e Simon Maurberger , 3.33,. Per le ...

Sci alpino - gigante maschile Mondiali 2019 : Hirscher fa il suo esordio ad Are. Obiettivo Top 10 per l’Italia : I Mondiali di sci alpino stanno volgendo al termine e, a tre giorni dalla chiusura della rassegna iridata di Are, farà finalmente il suo esordio in Svezia anche uno dei campioni più attesi, Marcel Hirscher. L’austriaco ha deciso di dedicarsi completamente a gigante e slalom, lasciando perdere ogni discorso nella velocità, ma anche nella combinata e nel team event. Fari puntati solamente sulle due gare di domani e domenica, con ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher inizia a fAre il vuoto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...