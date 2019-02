Sparatoria nel Torinese - un morto e un ferito a Carmagnola - : La vittima, di origine indiana, era sulla strada statale in direzione Cuneo, con un amico, quando altre due persone hanno fatto fuoco e sono scappate

Aurora. Sparatoria nella Henry Pratt Company : morti e feriti : Drammatico bilancio di una Sparatoria negli USA. Cinque persone sono morte e cinque poliziotti sono rimasti feriti nella Henry Pratt Company,

Bari - Sparatoria nel feudo dei Di Cosola : transennata via Trieste a Ceglie : Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi questo pomeriggio verso le 18:30 in via Trieste, a Ceglie del Campo. La strada è stata transennata dai Carabinieri, giunti immediatamente sul posto insieme ...

Sparatoria nella notte a Roma - grave un nuotatore di 19 anni : E' stato raggiunto da un colpo di pistola nella notte , poco prima delle 2, in piazza Eschilo , all' Axa , periferia a sud di Roma . E ora Manuel Mateo Bortuzzo , nuotatore classe 1999 nato a Trieste ...

Pubblicato il video della Sparatoria della nave russa nel Mar Nero - : Il sito Notizie di Sebastopoli, Vesti.Sebastopoli, ha Pubblicato un video di piccole navi anti-sommergibile "Kasimov" che sparano durante le esercitazioni nel mar Nero. Come riportato sul sito della ...

Sparatoria nel bar della spiaggia caraibica messicana - sette morti : La Sparatoria in un locale di Playa del Carmen, nota località balneare messicana nella penisola dello Yucatán, famosa per le spiagge e per questo meta di tantissimi turisti ogni anno. L'episodio in una zona non turistica ma a poca distanza dalle spiagge frequentate dai villeggianti.Continua a leggere

California - Sparatoria in un bowling : 3 morti/ Video ultime notizie : donna freddata nel parcheggio : California, sparatoria in un bowling: 3 morti. Video ultime notizie: donna freddata nel parcheggio. Quattro le persone coinvolte

California - urla e paura nel bowling : il video subito dopo la Sparatoria fatto da un testimone : Il video è stato girato subito dopo la sparatoria avvenuta in un bowling a Torrance, in California. Il filmato originale, realizzato da uno dei clienti del locale, mostra feriti e vittime ancora a terra e l’intervento delle forze dell’ordine. video Facebook L'articolo California, urla e paura nel bowling: il video subito dopo la sparatoria fatto da un testimone proviene da Il fatto Quotidiano.

Roma - misteriosa Sparatoria nelle case popolari di Guidonia : feriti padre e figlio : I vicini li descrivono come una famiglia tranquilla. Eppure padre e figlio sono rimasti coinvolti, nella mattinata di venerdì 4 gennaio, in una sparatoria all’interno della propria abitazione in una palazzina popolare a Guidonia, vicino Roma. Si tratta di un uomo di 62 anni e del figlio ventiquattrenne, entrambi feriti. Il primo è stato colpito alla gamba da un proiettile mentre il secondo è stato malmenato nel corso di una violenta ...

Houston - bimba di 7 anni uccisa in una Sparatoria nel parcheggio di un supermercato : Terribile tragedia negli Stati Uniti, precisamente a Houston, dove una bimba di soli 7 anni è rimasta uccisa in una sparatoria avvenuta in un parcheggio. L'area di sosta serve un ipermercato della nota catena americana Walmart. La piccola si trovava con la sua mamma e altri bimbi in auto, quando da un camion di colore rosso sono partiti alcuni colpi di arma da fuoco, che hanno colpito la bambina, che è poi deceduta. La madre è rimasta ferita ad ...

Sparatoria nel Ragusano : ucciso un 22enne - omicida si costituisce : Un ragazzo di 22 anni di origini romene è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Costa Fenicia di Scoglitti, frazione di Vittoria, in provincia di Ragusa. Il presunto assassino si è costituito ai ...

Sparatoria a Canzo nel Luna Park - due feriti : Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi tra le persone che affollavano le giostre del paese. Sparatoria a Canzo Due spari nel pomeriggio di domenica 23 dicembre in Piazza Caduti Alpini, a Canzo , ...

Sparatoria nel cuore di Vienna - un morto e un ferito grave : entrambi colpiti alla testa : Spari nel centro della capitale austriaca Vienna che ora si trova in stato d'assedio. I colpi sarebbero stati sparati in un ristorante poco dopo l'ora di pranzo. Questo è quanto riporta il quotidiano ...

