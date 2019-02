Serie C | le formazioni L' Entella va a Lucca

Pronostico Empoli vs Sassuolo - Serie A 17-2-2019 e formazioni : Analisi Empoli vs Sassuolo, 24a Serie A 17-2-2019La situazione inizia a farsi calda in casa Empoli. La vittoria manca dal 2-1 sul Bologna di inizio dicembre, e da allora i punti per gli azzurri toscani sono arrivati con il contagocce. Così pochi che adesso i ragazzi di Iachini sono tornati pure a tiro del Frosinone, mentre il Bologna grazie alle ultime prestazioni positive è riuscito ad effettuare l’aggancio a quota 18.E così il Pronostico ...

Probabili Formazioni Udinese – Chievo Verona - Serie A 17/02/2019 : Probabili Formazioni Udinese – Chievo Verona, Serie A 17/02/2019Sfida salvezza al Friuli: partita decisiva per l’Udinese, mentre anche una vittoria al Chievo potrebbe non bastare vista la distanza dal quart’ultimo posto.UDINE – Nicola schiererà il 3-5-2 con Musso in porta e in difesa Troost-Ekong, Opoku e Nuytinck. Sugli esterni Larsen e D’Alessandro mentre De Paul, acciaccato, potrebbe partire dalla panchina: in ...

Risultati Serie B - formazioni ufficiali e diretta LIVE delle partite della 24giornata : BENEVENTO-CITTAdella formazioni ufficiali BENEVENTO , 3-5-2, - da confermare: Montipò; Volta, Antei, Di Chiara; Letizia, Crisetig, Bonaiuto, Bandinelli, Improta; Coda, Insigne. All.: Bucchi ...

Probabili Formazioni Inter – Sampdoria - Serie A 17/02/2019 : Probabili Formazioni Inter – Sampdoria, Serie A 17/02/2019San Siro ospita una sfida tra due squadre in corsa per l’Europa: l’Inter, in un periodo non positivo nonostante le ultime vittorie, ospita la Sampdoria.MILANO – Spalletti confermerà Lautaro Martinez in attacco, nel 4-2-3-1 che vedrà sulla trequarti Nianggolan, Perisic e Politano. Vecino e Brozovic saranno i mediani, mentre in difesa D’Ambrosio è in vantaggio ...

Probabili formazioni Serie A / Moduli e dubbi : attenzione ai diffidati! : Probabili formazioni Serie A: Moduli, scelte e dubbi degli allenatori che affrontano nel fine settimana la 24giornata del campionato di Serie A.

Probabili Formazioni Napoli – Torino - Serie A 17/02/2019 : Probabili Formazioni Napoli – Torino, Serie A 17/02/2019Posticipo della domenica in compagnia di Napoli e Torino: i partenopei vorranno blindare il secondo posto mentre è atteso l’ex Mazzarri al San Paolo. Toro che può contare su un organico che potrebbe raggiungere l’Europa.Napoli – Ancelotti sul 4-4-2 modificherà qualche pedina: in porta potrebbe esserci Ospina, mentre in difesa favoriti Malcuit e Ghoulam per le ...

Probabili Formazioni Atalanta – Milan - Serie A 16/02/2019 : Probabili Formazioni Atalanta – Milan, Serie A 16/02/2019Sabato sera in compagnia di una sfida regionale dal carattere europeo: Atalanta e Milan si affronteranno con lo sguardo rivolto al quarto posto. Due squadre in forma e pronte a darsi battaglia per conquistare l’intera posta in palio.BERGAMO – Gasperini prepara la sfida con gli uomini migliori e si affiderà al solito trio, con Gomez qualche metro più dietro rispetto a ...

Probabili Formazioni Cagliari – Parma - Serie A 16/02/2019 : Probabili Formazioni Cagliari – Parma, Serie A 16/02/2019Primo anticipo del sabato che vedrà contro Cagliari e Parma: per i sardi, c’è la necessita di ritrovare la vittoria per non scivolare giù. Ducali in un periodo di forma buono, nonostante la sconfitta di misura contro l’Inter.Cagliari – Maran deve reggere l’urto di una flessione che ha rimesso in discussione il Cagliari: per questo, si affiderà a Pavoletti e ...

