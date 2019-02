Dance your Phd 2019 - il vincitore parla (in modo divertente) di superconduttori : Giunto ormai alla sua 11esima edizione, l’ormai famoso contest dell’American Association for the Advancement of Science e Science, Dance your PhD, in cui gli scienziati di tutto il mondo si sfidano per spiegare le loro ricerche attraverso una coreografia divertente, ha decretato il suo vincitore. Ad aggiudicarsi la medaglia d’oro quest’anno è Pramodh Senarath Yapa, un fisico dell’università di Alberta a Edmonton ...