Final eight Coppa Italia : Cremona prima finalista - Diener mette Bologna al tappeto : Final eight Coppa Italia, Diener ha steso la Virtus Bologna: la Vanoli Cremona è la prima Finalista della competizione Final eight Coppa Italia, è Cremona la prima Finalista della competizione. La squadra di coach Sacchetti ha superato infatti questa sera la Virtus Bologna, in una gara molto bella ed entusiasmante. Il solito Crawford con 19 punti ha trascinato i suoi alla vittoria col punteggio di 102-91, assieme a Diener autore di 26 ...

LIVE Cremona-Bologna basket - Semifinale Coppa Italia 2019 in DIRETTA : Vanoli in cerca della prima finale - la Virtus vuole tornarci dopo 11 anni : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima Semifinale della Final Eight di Coppa Italia 2019. Al Mandela Forum di Firenze si ritrovano di fronte Vanoli Cremona e Segafredo Virtus Bologna. Si tratta di una Semifinale del tutto a sorpresa, perché il pronostico, l’andamento della stagione e i precedenti avrebbero fatto pensare a un derby Milano-Varese. Invece, giovedì, la Vanoli ha giocato una partita di estrema sostanza ...