Zingaretti - serve svolta green economia : Ne parliamo a Milano nella tappa di #piazzagrande dedicata alla svolta green per la nostra economia". Lo afferma Nicola Zingaretti, governatore Pd del Lazio e candidato alla segreteria del partito, ...

L’Abruzzo dice al Pd che serve un listone - ma Calenda e Zingaretti lo rivendicano ognuno per sé : L'acqua calda. Il risultato del centrosinistra in Abruzzo (un "incasso" comunque negativo vista la perdita della regione), il 30%, con una miriade di liste insieme, sta spingendo il Pd a intravedere la soluzione, facile, ai suoi mali. Chiaramente un abbaglio. Non solo per le difficoltà a trasferire, a livello nazionale, la formula abruzzese, ma soprattutto perché sarebbe una vecchia strada che il centrosinistra ha ampiamente ...

Romano Prodi : “Al Pd serve un padre e Nicola Zingaretti può diventarlo” : Romano Prodi appoggia Nicola Zingaretti nella corsa alle primarie: "Se intensifica il lavoro di allargamento e di pacificazione che ha iniziato, le sue possibilità sono molte, ma lo dovranno decidere le centinaia di migliaia di cittadini che voteranno alle primarie. Un leader prende forza dal suo popolo.Continua a leggere

L'endorsement di Romano Prodi : "Al Pd serve un padre e Zingaretti può esserlo" : 'Da ormai troppo tempo ci si azzuffa nel governo e nel Partito Democratico . Eppure l'Italia e il Pd avrebbero tanto bisogno di un padre: è un sentimento che vedo crescere in tutti gli italiani' . ...

Romano Prodi : "Al Pd serve un padre - Zingaretti può diventarlo" : "Per il Partito democratico c'è bisogno di una figura autorevole, che sappia finalmente ascoltare, riconciliare, tranquillizzare ma anche decidere". Lo dice a Repubblica, l'ex premier Romano Prodi.Secondo il Professore questa figura può essere Nicola Zingarettise intensifica il lavoro di allargamento e di pacificazione che ha iniziato: le sue possibilità sono molte, ma lo dovranno decidere le centinaia di migliaia di ...

Romano Prodi in campo per Zingaretti : 'Può essere il padre che serve al Pd' : Certo, quello dell`autoritarismo è un vento che soffia su tutto il mondo. Ma la complessità e la ricchezza del tessuto democratico sono gli elementi costitutivi dell`Europa e della nostra libertà. ...

Al Pd serve un padre e Zingaretti può diventarlo - dice Romano Prodi : "Al Pd serve un padre e Zingaretti può diventarlo": sono le parole rilasciate da Romano Prodi a Repubblica in un'intervista in cui definisce "decisivo votare alle primarie". L'ex premier è convinto del fatto che "l'affluenza ai gazebo avrà un'importanza enorme. Il numero degli elettori dovrà essere così elevato da dimostrare che il Partito democratico si pone come un'alternativa credibile: oggi è l'unica alternativa ...

Prodi : al Pd serve un padre e Zingaretti può diventarlo : Roma, 7 feb., askanews, - 'Italia e il Pd hanno bisogno di un padre'. E 'se intensifica il lavoro di allargamento e di pacificazione che ha iniziato', le possibilità di Nicola Zingaretti 'sono molte'. ...

Zingaretti : "Per battere i populismi serve un partito con un leader - non un partito del leader" : E' un'aspettativa velleitaria, che dà per scontate le cose e che non tiene conto che qualcosa è avvenuto con la nuova economia globalizzata: se questo processo non lo governi non produce progresso, ...

Rifiuti - Zingaretti : «A Roma serve una nuova discarica». No di Raggi : «Difendiamo la città» : Roma Capitale dovrà essere autonoma per quanto riguarda gli impianti di smaltimento dei Rifiuti, e di conseguenza, visti anche i trend della raccolta differenziata, avrà...

Zingaretti : "A Roma serve una discarica di servizio" : Secondo noi Roma ha bisogno di una discarica di servizio . Siamo pronti a ricrederci se non fosse così, anche se io non lo credo. Bisogna, con grande responsabilità, individuare un sito". E' quanto ha ...

Migranti - Zingaretti : "Oggi è una giornata di lutto - serve un modello più umano" : Anche il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, interviene sulla tragedia consumatasi nelle scorse ore nel Mediterraneo. 'Oggi per me è una giornata di lutto per quanto è accaduto ieri nel ...