Usa: torneremo sulla Lune per restarci

La Nasa accelera i piani, sostenuti dal presidente Trump, per tornareLuna e questa volta per 'rimanerci'. Lo ha detto l'amministratore della Nasa Jim Bridenstine,in una conferenza stampa nel quartier generale di Washington. "E' importante tornareLuna il prima possibile", ha detto Bridenstine, auspicando l'invio degli astronauti entro il 2028.La Nasa intende mandare una sonda spaziale entro il 2024 e ha già invitato il settore privato a presentare offerte per la sua costruzione entro il 25 marzo.(Di venerdì 15 febbraio 2019)