Pensione di invalidità Inps | aumento 2019 | appello disabili e Legge 104

termometropolitico

: RT @MichelaMirani: Grazie Achille.I tuoi ringraziamenti valgono più di tutto.Siamo riusciti a far ripristinare il diritto a percepire la pe… - Irenedavenezia1 : RT @MichelaMirani: Grazie Achille.I tuoi ringraziamenti valgono più di tutto.Siamo riusciti a far ripristinare il diritto a percepire la pe… - NobiliAVVOCATI : Avv. Daniele Paolanti - L'utilizzo dell'espressione pensione di invalidità è ambiguo e comunque non idoneo a qualif… - SavioFicorella : RT @Antonio79756731: Ma oggi ci sarà il successore di boeri?detto il “cioccolataio demokratiko”?si si fuori dai coglioni infame..premiava i… -

(Di venerdì 15 febbraio 2019)di104Una vera e propria mobilitazione con la richiesta di vedersi riconosciuto un “diritto”. In sintesi è ciò che chiede l’Associazione Nazionale Invalidi Civili nelle sue varie ramificazioni territoriali. Per cui dalle singole sedi dell’associazione sul territorio monta la protesta per la “ingiustizia” delle “pensioni dibloccate a 285 euro”.dicivile, i motivi della protesta Dall’Anmic, ma non è l’unica associazione a protestare, puntano l’indice contro la misura di prossima applicazione quale è il reddito di cittadinanza che non prevede norme specifiche per i. A dare notizia della voce di protesta che arriva da Bari è la Gazzetta del Mezzogiorno. Nell’articolo si dà spazio alla voce di Michele Caradonna di Anmic Bari che ...