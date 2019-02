Paolo Becchi | informazioni private sul futuro politico di Matteo Salvini | Come

Matteo Salvini - fonti riservate. La bomba di Paolo Becchi : "Così il leghista comanderà nel centrodestra" : Ha vinto il centrodestra ma a governare in Abruzzo sarà la Lega. Secondo fonti riservate fatte trapelare da Paolo Becchi, è tutto pronto per il "ribaltone" targato Matteo Salvini. Il neo-governatore Marco Marsilio, di Fratelli d'Italia, avrà in squadra 4 assessori e 10 consiglieri leghisti. Una trup

Abruzzo - la profezia di Paolo Becchi : "Salvini e Lega pigliatutto - cosa succederà adesso" : Riproponiamo l'analisi di Paolo Becchi pubblicata su Libero lo scorso 8 febbraio sul voto regionale in Abruzzo e la prospettiva di una Lega egemone. Una profezia che si è realizzata in tutto e per tutto alle urne. Domenica si vota in Abruzzo. Una Regione con quasi un milione e mezzo di abitanti, cen

Paolo Becchi : "Matteo Salvini e il segnale dato ai suoi". Il terrore di M5s e Berlusconi : non lo prendono più : Domenica si vota in Abruzzo. Una Regione con quasi un milione e mezzo di abitanti, centrale dal punto di vista geografico ma economicamente molto legata all' Italia meridionale. Le votazioni in questa Regione sono il primo vero test elettorale dopo le elezioni politiche. E questo spiega perché Centr

Paolo Becchi - la profezia sulla fine dei grillini al governo : "Cosa significa se perdono domenica" : I nervi all'interno del governo tra Lega e M5s sono sempre più tesi, anzi secondo il prof. Paolo Becchi siamo sempre più vicini al punto di rottura. Certo da sponda grillina non aiutano a calmare le acque, a partire da Alessandro Di Battista che ha dato del "rompic***" a Matteo Salvini, solo perché

Banche - la soffiata di Paolo Becchi : "Non prestano più soldi? Ecco chi c'è dietro e perché" : L' Italia da ieri è ufficialmente in recessione. Ovviamente la diatriba ora diventa se sia colpa di Salvini e Di Maio o della congiuntura mondiale ed europea. Dato che la Germania ha avuto un calo di produzione industriale nell' ultimo trimestre maggiore dell' Italia (-4,7 per cento contro -2,5 per

Povera Patria - gode Paolo Becchi : "Solo qui potevano mostrare il mio libro" : Si respira una nuova aria nella Rai 2 sovranista di Carlo Freccero e Gennaro Sangiuliano. Almeno secondo Paolo Becchi, che affida a Twitter un significativo sfogo: "Per la prima volta un talk show fa vedere e cita il mio libro. Non poteva che essere Povera Patria", il nuovo contenitore di approfondi

Paolo Becchi : "Perché Matteo Salvini deve evitare il processo politico". Drammatico rischio per l'Italia : Non accade mai, ma se ti chiami Matteo Salvini può succedere. Ogni volta che la Procura della Repubblica (la magistratura inquirente) chiede l' archiviazione nei confronti dell' indagato, quasi sempre il Tribunale (la magistratura giudicante) dispone l' archiviazione. È raro che un Tribunale faccia

Paolo Becchi : "Chi è davvero Alessandro Di Battista e perché Matteo Salvini deve preoccuparsi" : Sarà Alessandro Di Battista il nuovo Beppe Grillo. Ne è convinto Paolo Becchi, che intervistato da LoSpecialeGiornale.it all'indomani dell'intervista del pasionario grillino a Che tempo che fa da Fabio Fazio chiarisce il senso del ritorno di Dibba in Italia: "Tutti i vantaggi dell'azione di governo