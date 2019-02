Pagelle Juventus-Frosinone | highlights e tabellino del match

Sassuolo-Juventus - le Pagelle bianconere : De Sciglio c'è - Khedira sblocca. Matuidi corre : SZCZESNY - voto: 7 Dottor Jekyll e Mr Hyde. Salva la Juve su Djuricic e Locatelli, poi regala a Berardi la più clamorosa delle occasioni con un'uscita folle. DE Sciglio - voto: 6,5 A ognuno il suo ...

Sassuolo-Juventus 0-3 - Pagelle : Sensi pericoloso; Ronaldo invasato - Khedira visionario : Queste le pagelle del Sassuolo dopo la sconfitta casalinga contro la Juventus nel posticipo della 23ª giornata: Consigli: 4,5 Prepara il pacco regalo con un rinvio frettoloso, da cui nasce il primo ...

Juventus-Parma 3-3 - le Pagelle : Pjanic illumina - ma non basta : TORINO - Ecco le pagelle di Juventus e Parma dopo il pareggio per 3-3 tra i bianconeri e i gialloblù all' Allianz Stadium . JUVENTUS PERIN 5.5 Incolpevole sui primi due gol, sul terzo la deviazione ...

Calciomercato al gong : le Pagelle delle squadre di Serie A - Juventus da 5 : È stato un Calciomercato interessante quello conclusosi ieri sera alle 20. Un Calciomercato che è riuscito, almeno parzialmente, a trasformare più di una squadra di Serie A e chissà, a spostare anche qualche equilibrio. Se, infatti, per la vetta poco si può intervenire per smuovere la classifica, altro discorso è rappresentato dalla zona Europa e salvezza, dove la classifica è ancora tutta da scrivere. Le regine del mercato e gli altri ...

Atalanta-Juventus 3-0 - le Pagelle : Cancelo apre alla Dea : BERGAMO - Ecco le pagelle di Atalanta e Juventus dopo il successo dei nerazzurri di Gasperini per 3-0 nei quarti di finale di Coppa Italia . ATALANTA BERISHA 6 Approfitta di una Juve affetta da ...

Pagelle/ Atalanta-Juventus - 3-0 - : i voti della partita - quarti Coppa Italia - : Pagelle Atalanta-Juventus , 3-0, : i voti ai protagonisti della partita valevole per i quarti di Coppa Italia. Serata da sogno per la Dea.

Atalanta-Juventus 3-0 : Pagelle e tabellino : Atalanta-Juventus, Coppa Italia 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Pagelle Atalanta-Juventus - Coppa Italia 2019 : 3-0 - Zapata non si ferma più. Nella Juve non si salva nessuno : Le Pagelle della partita ATALANTA Berisha 6,5: molto attento il portiere albanese nelle uscite. Dà sicurezza a tutto il reparto e blocca anche l’unico vero tentativo della Juve firmato da Khedira. Toloi 7: il terzetto nerazzurro si sta muovendo bene, mettendo già in fuorigioco più volte gli attaccanti della Juve. Il brasiliano è attento e sicuro. Djimsiti 7: una serata da incorniciare. Insieme a Palomino cancella Ronaldo. Difesa ...

