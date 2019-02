L’appello della ragazza dell’Isis e il nostro tormento

Dalla vendita della Sampdoria alL’appello alla Sindaca Raggi - Ferrero svela : “lo Stadio Flaminio? Ci penso io!” : A tutto Massimo Ferrero: Dalla vendita della Sampdoria alla ristrutturazione dello Stadio Flaminio “Io non vendo la Sampdoria e lo ripeto, non ho ricevuto offerte. In Italia il merito e la fatica non esistono più. Ho aumentato i fatturati, ho preso lo Stadio, ho rifatto gli spogliatoi, ho investito sui campi e non solo. Perché dovrei vendere? Forse qualcuno vuole farsi pubblicità alle mie spalle“. Così il patron blucerchiato ...

Mondiali Sci 2019 – Sofia Goggia perde i pettorali autografati di Vonn - Svindal e Stenmark : L’appello social della campionessa azzurra : Sofia Goggia chiede aiuto ai suoi fan: l’appello della campionessa italiana di sci sui social dopo il party in onore di Lindsey Vonn ad Are I Mondiali di sci alpino di Are 2019 stanno regalando emozioni incredibili. Domenica, al termine della discesa femminile, vita dalla Stuhec, una grande festa è stata organizzata per omaggiare Lindsey Vonn, alla sua ultima gara in carriera. La campionessa statunitense ha chiuso con un ...

La battaglia di Patrick - colpito da cancro al colon e L’appello della compagna : “Aiutateci” : Luciana Grieco ha lanciato una raccolta fondi online per permettere al suo compagno Patrick, affetto da un aggressivo cancro al colon, di essere operato negli Stati Uniti: "E' la nostra ultima speranza. Patrick è stremato dai dolori ma vuole continuare a vivere, vuole vedere nascere e crescere i suoi bambini".Continua a leggere

Iva Zanicchi : rubato il premio di Sanremo per Zingara - L’appello della cantante : A poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo una sua grande protagonista del passato si affida ai social con un accorato appello: a Iva Zanicchi è infatti stato rubato il premio vinto con il brano Zingara nell’edizione 1969 della kermesse, e la cantante vorrebbe tanto ritrovarlo. L’appello di Iva Zanicchi “Mi è successa una cosa molto sgradevole cari amici: mi hanno rubato il premio col quale ho vinto a Sanremo. ...

Giulia Salemi e Fariba non hanno ancora fatto pace? L’appello della mamma : Giulia Salemi e Fariba ancora distanti dopo il Gf Vip: l’ultimo appello sui social Da quando è uscita dal Grande Fratello Vip Giulia Salemi ha espressamente detto, in più occasioni, di voler intraprendere un percorso lavorativo diviso e diverso rispetto a quello della mamma. Fariba, durante il reality, è stata un genitore molto presente per […] L'articolo Giulia Salemi e Fariba non hanno ancora fatto pace? L’appello della mamma ...

“La lingua meridionale è superiore” - L’appello rivolto all’Accademia della Crusca è tutto da ridere : “Escilo” : Il comico palermitano Roberto Lipari ha pubblicato su Facebook un divertente video in cui si rivolge direttamente all’Accademia della Crusca, dopo la querelle nata qualche giorno fa sulle espressioni con verbi intransitivi usati in modo transitivo. “Vi dimostro che la nostra lingua, il meridionale, è superiore alla vostra” esordisce il comico, che poi elenca una serie di punti a vantaggio delle espressioni meridionali ...

Jessica scompare da casa a 15 anni - L’appello della mamma : “Aiutatemi a ritrovarla” : La ragazzina è scomparsa da casa a Bolzano una settimana fa. Secondo la mamma si sarebbe allontanata con un ragazzo suo amico e altri cinque giovani e insieme si sarebbero diretti verso Venezia.Continua a leggere