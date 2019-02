L' ambasciatore francese torna a Roma e invita Mattarella da Macron

L'ambasciatore francese rientra a Roma. E Mattarella accetta l'invito di Macron : Crisi superata. Dopo nove giorni di assenza da Palazzo Farnese, L'ambasciatore francese in Italia Christian Masset, richiamato per consultazioni a Parigi il 7 febbraio, è rientrato a Roma,...

Di Maio - frena su intesa con Gilet Gialli : 'No a chi è per le armi'. ambasciatore francese torna a Roma : 'Non dialoghiamo con chi parla di lotta armata o guerra civile' ha detto il capo politico M5S. Il riferimento è alle dichiarazioni rese da Chalençon, lo stesso che insieme a Di Battista avevano ...

Mattarella riceve l'ambasciatore francese<br> e accetta l'invito di Macron : Più che ambasciatore che non porta pena, Christian Masset oggi è stato una sorta di postino di Maria De Filippi e ha portato al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella una busta con dentro un invito da parte di Emmanuel Macron. E sì, Mattarella ha accettato l'invito e dunque presto renderà una visita di Stato al Presidente francese.Questa mattina ci siamo svegliati con la notizia che la ministra per gli Affari Europei francesi ...

ambasciatore francese al Colle. Salvini : "La polemica è chiusa" : Segnali di distensione dalla Francia. Anche se il presidente Emmanuel Macron sembra aver scelto Sergio Mattarella come suo interlocutore. È tornato infatti a Roma Christian Masset, l'Ambasciatore ...

Torna in Italia l'ambasciatore francese : Si smorza la tensione tra Francia e Italia dopo l'annuncio del ritorno a Roma dell'ambasciatore Christian Masset, richiamato la settimana scorsa a Parigi. 'Sono contento che sia rientrato, gli ...

L'ambasciatore francese rientra a Roma. E Mattarella accetta l'invito di Macron : Torna a Roma L'ambasciatore di Francia. La crisi diplomatica, aperta dall'incontro di Di Maio con i gilet gialli, si chiude al Quirinale. Mattarella riceve il diplomatico di Parigi e accetta...

L'ambasciatore francese torna a Roma. E Mattarella accetta l'invito di Macron : torna a Roma L'ambasciatore di Francia. La crisi diplomatica, aperta dall'incontro di Di Maio con i gilet gialli, si chiude al Quirinale. Mattarella riceve il diplomatico di Parigi e accetta...

Europee - Di Maio frena sui gilet gialli e presenta 4 partner per il voto. A Roma torna l'ambasciatore francese : Roma - Tra frenate e accelerazioni, Luigi Di Maio prepara le alleanze per le Europee. Innanzitutto prendendo le distanze da Christophe Chalencon, il controverso esponente dei gilet gialli francesi che ...

L'ambasciatore francese rientra a Roma portando a Mattarella l'invito di Macron : La crisi politica, prima che diplomatica, si è sviluppata sulla base di diversi dossier bilaterali parte dei quale rimane ancora senza una soluzione al momento. Dalla Tav appena bocciata nell'analisi ...

ambasciatore francese ricevuto al Quirinale | : Il rappresentante diplomatico Christian Masset è stato ricevuto al Quirinale da Sergio Mattarella: "Leader italiani hanno mostrato rammarico", dichiara. Macron invita in Francia il nostro capo di ...

L'ambasciatore francese è rientrato a Roma : incontro con Mattarella | Macron ha invitato il Capo dello Stato a Parigi : Il diplomatico era Stato richiamato in patria il 7 febbraio dopo le tensioni per la visita del vicepremier a Parigi per incontrare i gilet gialli. Sbarcato a Fiumicino, è rientrato a Palazzo Farnese

E' tornato a Roma l'ambasciatore francese Christian Masset - Di Maio : 'Chiederò un incontro' : E' dunque tornato a Roma Christian Masset: sbarcato all' aeroporto di Fiumicino alle 15,30, è rientrato a palazzo Farnese dopo le polemiche tra Italia e Francia sulla vicenda dei gilet gialli. "...

Rientrato a Roma ambasciatore francese : 15.56 L'ambasciatore francese in Italia, Christian Masset, è arrivato a Roma. Masset è tornato nella capitale 8 giorni dopo il suo richiamo a Parigi per consultazioni, dopo le forti tensioni con il governo italiano. A sbloccare la situazione la telefonata tra il presidente francese Macron e il presidente della Repubblica Mattarella. Il rientro del diplomatico era stato annunciato in mattinata dal ministro per gli Affari europei Nathalie ...

Europee - Di Maio presenta gli alleati : «Dialogo con i gilet gialli non violenti» L’ambasciatore francese rientra a Roma : Il leader M5S presenta il progetto con i partiti polacchi, croati, finlandesi e greci per formare un polo autonomo al parlamento Ue, contro Ppe, Pse e sovranisti. Per il programma ci sarà il voto online