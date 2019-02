Giorgia Meloni è a Cagliari | ' No ai cittadini mantenuti col ' metadone' del reddito di

Elezioni Sardegna - la dichiarazione di Giorgia Meloni che non piacerà ai grillini : Giorgia Meloni prepara il terreno per le Elezioni in Sardegna “In Sardegna finirà come in Abruzzo: dopo un’amministrazione di sinistra vincerà il centrodestra”. È quanto ha detto arrivando a Olbia, prima tappa della due giorni in Sardegna, il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “In cinque anni il centrosinistra non ha obiettivamente concluso nulla e … L'articolo Elezioni Sardegna, la dichiarazione di Giorgia Meloni che non ...

Giorgia Meloni a DiMartedì svela la vergogna del Pd : "Emmanuel Macron ci insulta - e loro..." : La tensione con la Francia resta altissima. Se possibile, cresce ancora: Emmanuel Macron, bypassando il governo, ha avuto un contatto telefonico direttamente con Sergio Mattarella. A telefonare sarebbe stato Macron: l'ennesimo sfregio all'esecutivo gialloverde, con il quale rifiuta di parlare, rivol

Giorgia Meloni : figlia - marito e carriera. Chi è la politica : Giorgia Meloni: figlia, marito e carriera. Chi è la politica Carriera politica e vita privata Giorgia Meloni Giorgia Meloni è nata a Roma, il 15 gennaio del 1977. Fortemente legata a Roma (infatti è una grande tifosa della squadra giallorossa), ha tentato di candidarsi a sindaco. Ma è anche una donna profondamente legata alle tematiche che coinvolgono la sfera familiare (infatti questo particolare interesse confluirà nel provvedimento di ...

"Noi e la Lega...". Giorgia Meloni dimentica Forza Italia - ma non è una gaffe : "Questa è la vittoria di una coalizione con una forte impronta della Lega e a trazione Fratelli d'Italia, data dalla crescita dei nostri consensi". Così Giorgia Meloni a La Stampa dopo l'exploit elettorale in Abruzzo. E Berlusconi. Tale è il "buco" nelle parole della leader di Fdi, che il giornalist

Giorgia Meloni vuota il sacco : 'Fino a maggio niente - poi...'. Un radicale scenario politico : E' raggiante Giorgia Meloni . Per la vittoria del suo candidato, che è il nuovo governatore dell'Abruzzo. E per il risultato del suo partito che, trainato anche dalla candidatura di Marsilio, è andato ...

'Noi e la Lega...'. Giorgia Meloni dimentica Forza Italia - ma non è una gaffe : Berlusconi è tanto irrilevante? Al che la Meloni, invece di correggersi come se avesse fatto una gaffe, spiega che 'sulla linea politica di Forza Italia ho molti dubbi. Quando qualcuno tra gli ...

Giorgia Meloni vuota il sacco : "Fino a maggio niente - poi...". Un radicale scenario politico : E' raggiante Giorgia Meloni. Per la vittoria del suo candidato, che è il nuovo governatore dell'Abruzzo. E per il risultato del suo partito che, trainato anche dalla candidatura di Marsilio, è andato ben oltre le aspettative e non molto lontano da quello di Forza Italia. Numeri che la spingono a gua

Giorgia Meloni - il trionfo in Abruzzo : l'analisi del voto - le cifre che certificano l'ultimo trionfo : Fratelli d'Italia ottiene in Abruzzo il suo primo governatore. E già questo è sufficiente per far dire a Giorgia Meloni che domenica, per il partito, è stata una «giornata storica». Ma a far sorridere la leader della destra è pure il risultato delle liste. Grazie anche al "traino" di Marco Marsilio,

Il cronista la interrompe. Ira di Giorgia Meloni : "Così non si fa - santa..." : Giorgia Meloni litiga con il cronista. E lo fa in diretta durante la MaratonaMentana per le regionali in Abruzzo. 'Primo presidente della regione Abruzzo per Fratelli d'Italia', la incalza il cronista.

"Non si fa così" : Giorgia Meloni si infuria coi giornalisti e impreca in diretta tv : Il direttore del TgLa7 Enrico Mentana: "Non ha pronunciato una bestemmia, se l’avessi sentita sarei doverosamente...

Il giallo della presunta bestemmia di Giorgia Meloni : L'inviato di La7 la incalza per domandarle se quel risultato avrà un riflesso sulla tenuta del governo giallo-verde. Meloni non gradisce l'interruzione e si infuria, rimproverandolo in dialetto romano: "Fìo mio, si nun me fai risponne…. vabeh, allora, fermo un attimo, ricominciamo da capo perché non si fanno le cose così…"Continua a leggere

Giorgia Meloni - il piano di Lega e M5s per vendere l'oro di Bankitalia : 'Folle - faremo le barricate' : La maggioranza grillino-leghista ha rilanciato l'idea di metter le mani sull'oro della Banca d'Italia, antico cavallo di battaglia soprattutto del M5s che da anni vive di leggende sui 'lingotti di ...

Giorgia Meloni - il piano di Lega e M5s per vendere l'oro di Bankitalia : "Folle - faremo le barricate" : La maggioranza grillino-leghista ha rilanciato l'idea di metter le mani sull'oro della Banca d'Italia, antico cavallo di battaglia soprattutto del M5s che da anni vive di leggende sui "lingotti di Bankitalia". Il piano di usare le riserve auree italiane per tappare i buchi di bilancio è semplicement

“Non si fa così”. Giorgia Meloni si infuria coi giornalisti e impreca in diretta tv : Il candidato del centrodestra, nonché esponente di Fratelli d’Italia, Marco Marsilio, sta per vincere le elezioni regionali in Abruzzo e Giorgia Meloni si presenta davanti ai giornalisti e ai microfoni delle tv per le prime dichiarazioni. A un certo punto, però, la leader di FdI viene interrotta dalla domanda di un cronista, si arrabbia e si lascia scappare una bestemmia. L’episodio è stato colto, tra gli altri, dalla maratona di ...