Umberto Bossi in rianimazione - oggi nuovi esami. Il figlio Renzo : "Mio padre è sempre un guerriero" : Prima notte in ospedale per il Senatur dopo il malore in casa di ieri pomeriggio. Forse un attacco epilettico, ma oggi sono previsti nuovi controlli

Malore per Bossi - notte in rianimazione : È stato un ictus», che poi nel suo caso sarebbe il secondo dopo quello, devastante, del 2004. «È grave». Poi, in serata, ha prevalso quello che i suoi vecchi avversari democristiani avrebbero definito «un cauto ottimismo». La Tac al cervello ha escluso che si sia trattato di un ictus, non c’è stata alcuna emorragia, e questa mattina dovrebbero sveg...

Malore per Bossi - notte in rianimazione : Per un uomo come lui, che ha sempre vissuto, respirato e mangiato politica, è molto significativo che, prima di sentirsi male, avesse rilasciato all'AdnKronos qualche battuta sull'esito trionfale ...

Bossi - in rianimazione - Berlusconi : amico leale guarisca presto. Maroni : coraggio vecchio leone : Umberto Bossi in rianimazione in ospedale a Varese dopo un malore. 'Bossi è una brava persona e leale e siamo amici: gli voglio bene e gli mando affettuosi auguri di pronta guarigione', ha detto ...

Bossi è ricoverato in rianimazione : 19.58 Umberto Bossi, ricoverato all'ospedale di Varese, è in rianimazione e sarebbe sotto sedativi. Il senatur è stato sottoposto a una angiotac al cervello. I medici stanno valutando se Bossi sia stato colpito da un'ischemia cerebrale probabilmente collegata ai problemi di salute di cui soffre da anni.Ci vorranno ore per una valutazione attendibile. Bossi si è sentito male nella sua casa a Gemonio, ed è stato portato in elicottero in ospedale ...

