Aucuba : caratteristiche - coltivazione e malattie : Nella famiglia delle Cornaceae troviamo anche l’Aucuba, pianta originaria dell’Himalaya, della Cina e del Giappone. Si tratta di una pianta utilizzata soprattutto a scopo decorativo, in appartamento, per via del suo elegante fogliame, molto abbondante, e anche per le sue bacche, di un rosso vivo, particolarmente gradevole e che da un tocco di colore. Possiamo trovare questa pianta anche nei giardini, sempre a scopo ornamentale, per ...