Spazio | il direttore generale ESA ospite a Palazzo Chigi

Lega contro direttore Tg1 : ‘Poco Spazio a noi e atti governo’. M5s : ‘Scelga qualità’. E lui : ‘Fuori politica da Rai? Non da solo’ : “E’ intenzione del direttore del Tg1 dare rilevanza a quanto fatto dal governo?”. Perché “oltre alla narrazione della politica, tutto ciò che il governo fa deve essere in maniera esaustiva spiegato ai cittadini. Cosa su cui è stato un po’ deficitario in questi mesi”. Con queste domande e osservazioni il capogruppo della Lega Paolo Tiramani in commissione Vigilanza Rai si è rivolto a Giuseppe Carboni, da due ...

