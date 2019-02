Napoli | bambini usati per spacciare cocaina 12 arresti | a capo Giovanni Gravino

12 arresti a Napoli in una banda che usava bambini per spacciare cocaina : I minorenni venivano usati da un'organizzazione criminale per nascondere o consegnare le dosi di droga. La piazza di spaccio era attiva nel quartiere Ponticelli

Napoli : bambini sfruttati per l'elemosina - intervento dei vigili nella stazione : Sette casi di bambini sfruttati per l'accattonaggio in strada sono stati scoperti da inizio anno ad oggi dalla Polizia Municipale a Napoli. L'ultimo intervento è stato effettuato ieri dall'Unità ...

Napoli - la mamma rapinata davanti alla scuola : 'Minacciata con la pistola - in auto avevo due bambini' : Terrorizzata per la rapina subita davanti la scuola in cui ogni mattinata accompagna i suoi i propri figli, Maria non rivela il cognome nel timore di ritorsioni. davanti agli occhi ancora la scena di ...

Napoli - la mamma rapinata davanti alla scuola : «Minacciata con la pistola - in auto avevo due bambini» : Terrorizzata per la rapina subita davanti la scuola in cui ogni mattinata accompagna i suoi i propri figli, Maria non rivela il cognome nel timore di ritorsioni. davanti agli occhi ancora la scena di...

La storia dimenticata dei bambini di Napoli salvati dalle famiglie del centro-nord Italia : ... storia di un popolo , di Simona Cappiello e Manolo Turri Dall'Orto, è evidenziato come l'iniziativa del Comitato non sia sfuggita, ad esempio, alla strumentalizzazione politica e alla ...

'La paranza dei bambini' - la Napoli di Saviano al Festival del Cinema di Berlino : Sarà “La paranza dei bambini” l’unico film italiano in concorso alla 69esima edizione del Festival del Cinema di Berlino in programma dal 7 al 17 febbraio. Diretto da Claudio Giovannesi (già regista di alcuni episodi della seconda stagione di Gomorra) e tratto dall’omonimo libro di Roberto Saviano edito da Feltrinelli nel 2016, il lungometraggio è stato prodotto da Palomar con Vision Distribution e sarà distribuito nelle sale a partire da ...

Napoli - caos mense scolastiche : pasti gettati via e bambini digiuni : La prima settimana di refezione scolastica con i vincitori della nuova gara è andata. L'argomento è da sempre molto delicato e le famiglie tirano le somme sulla qualità delle proposte offerte ai loro ...