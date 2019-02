«Il reddito grillino è solo una camomilla La povertà non si combatte così»

I buchi neri del reddito grillino : Il reddito di cittadinanza varato dal governo perché fortemente voluto dai grillini dovrebbe entrare in vigore ad aprile. Ovviamente un giudizio definitivo sull'efficacia di questo sussidio - che per alcuni aspetti somiglia ad analoghe misure già sperimentate in altri Paesi europei e che per alcuni altri se ne differenzia - potrà arrivare forse dopo un anno o due di applicazione. Ma le norme contenute nel decreto emanato nei giorni scorsi ...