Il nuovo gioco di Mario per Nintendo Switch è Super Mario Maker 2

Andiamo alla scoperta del meraviglioso mondo di carta di Yoshi's Crafted World con la demo e un nuovo filmato di gioco : In un Nintendo Direct non poteva di certo mancare un'esclusiva Switch così vicina all'universo di Mario. Stiamo parlando ovviamente di Yoshi's Crafted World.Yoshi's Crafted World arriverà il 29 marzo, ma i possessori di Nintendo Switch possono già oggi scaricare una demo gratuita del gioco dal Nintendo eShop. In Yoshi's Crafted World, i giocatori esploreranno il fronte e il rovescio dei livelli, affrontando sequenze sorprendenti in cui, tra le ...

Astral Chain è il nuovo gioco action di Platinum Games in esclusiva per Nintendo Switch : Astral Chain di Platinum Games è stato annunciato per Switch durante la presentazione del Nintendo Direct.Come segnala VG247.com, Astral Chain è il nuovo gioco d'azione della compagnia diretto da Takahisa Taura (Nier: Automata) e supervisionato da Hideki Kamiya (Bayonetta).I personaggi sono stati progettati nientemeno che da Masakazu Katsura, l'artista dietro a manga e anime come ZETMAN e Video Girl Ai.Read more…

Jump Force uscita roster trailer beta e tutti i dettagli del nuovo videogioco Bandai : Il punto fondamentale del gioco sarà la Umbras Base , ovvero il luogo di ritrovo degli eroi, a metà tra il mondo dei manga e il nostro. Lo schema di gioco prevede una serie di scontri di squadra in ...

Mahmood ama i Pokémon : il vincitore di Sanremo attende il nuovo gioco su Switch : È Mahmood il vincitore dell'edizione 2019 di Sanremo. Non senza polemiche, che da sempre accompagnano la kermesse dedicata alla celebrazione - e sublimazione - della musica italiana. Il cantautore milanese ha conquistato il gradino più alto del podio mettendosi in gioco con talento e umiltà, al netto di un brano dalla fisionomia assolutamente adatta per competere tra le luci e i colori dell'Eurovision Song Contest a maggio. Tutti elementi che me ...

Ecco Drawer Simulator - il nuovo gioco del creatore di Stephen's Sausage Roll : Drawer Simulator è un semplice browser-game basato su Unity che trasformerà i vostri banali cassetti della cucina nei più odiosi e complicati puzzle di sempre. Come riporta Polygon, nel gioco vi troverete davanti ad un cassetto bloccato ed il vostro compito sarà quello di aprirlo a qualunque costo. Preparatevi a spingere, tirare e premere all'impazzata al fine di sbloccare il maledetto cassetto e rovesciare il suo contenuto a terra. L'obiettivo ...

Torna Dr. Mario - Nintendo annuncia un nuovo videogioco per iOS e Android : Lo abbiamo conosciuto come un idraulico, ma Mario è stato anche sportivo, pilota di kart o dottore. Ed è proprio Dr. Mario, con i suoi baffoni e il camice impeccabilmente stirato, a Tornare a far sognare i videogiocatori. Sì perché, del tutto a sorpresa, Nintendo ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo titolo dell saga, destinato agli schermi touch dei nostri dispositivi mobile. Il gioco, denominato Dr. Mario World, sarà realizzato in ...

Sekiro : Shadows Die Twice utilizzerà un nuovo sistema di gioco chiamato "Kaisei" per limitare il respawn dei giocatori : Come riporta Segmentnext, From Software ha svelato che Sekiro: Shadows Die Twice presenterà un nuovo sistema "Kaisei" per limitare il respawn dei giocatori. Secondo Hidetaka Miyazaki, i giocatori saranno in grado di respawnare nella posizione esatta della loro morte, ma c'è una svolta per garantire una maggiore difficoltà nel gioco.Game Watch ha recentemente intervistato il director Hidetaka Miyazaki per parlare di come funzionerà il sistema di ...

Un nuovo video di A Plague Tale : Innocence punta i riflettori sull'ambientazione e l'autenticità del gioco : La scorsa settimana, Asobo Studio e Focus Home Interactive hanno finalmente rivelato che A Plague Tale: Innocence uscirà il 14 maggio. Accanto all'annuncio è arrivato il primo episodio di una nuova serie web che approfondiva lo sviluppo del gioco incentrato sui personaggi e la dinamica di fratello e sorella che è al centro del titolo. Oggi, come segnala Dualshockers, è stato pubblicato il secondo episodio di questa webserie che si concentra ...

American McGee è al lavoro sul nuovo gioco di Alice : Con il franchise di Alice, American McGee ha preso l'amata serie Alice in Wonderland e l'ha trasformata in un incubo terrificante. Sebbene alcuni meccanismi siano stati criticati in passato, il gioco nel suo insieme è stato elogiato per la sua narrativa coinvolgente e per la sua svolta unica in un racconto ben noto. Nel 2017, lo studio ha cercato di convincere EA a sostenere un nuovo gioco di Alice e ora sembra che un nuovo progetto sia già in ...

Stefano Bettarini nuovo naufrago dell’Isola : quando entrerà in gioco : Isola dei Famosi: Stefano Bettarini è il nuovo concorrente Stefano Bettarini è pronto per sbarcare in un nuovo reality. L’ex marito di Simona Ventura sarà infatti un concorrente dell’Isola dei Famosi. Per il calciatore si aprirà presto una nuova sfida. Dopo Il Grande Fratello Vip e Temptation Island Vip, per lui si apre la strada per un reality estremo che metterà alla prova le sue capacità. Bettarini è stato inviato ...

Xbox Game Pass continua a crescere con un nuovo gioco a gennaio e cinque titoli confermati a febbraio : Al di là dello scetticismo e dei gusti personali, Xbox Game Pass è un servizio sicuramente molto interessante e un'opzione aggiuntiva che per molti giocatori è davvero vantaggiosa. Microsoft sembra puntare con estrema decisione sul servizio e in questi mesi ha costantemente rimpolpato un catalogo che a breve crescerà ulteriormente, proprio come sottolineato dal profilo Twitter ufficiale del servizio. Si parla di un gioco in arrivo il 31 gennaio ...

Skybound chiede ai fan cosa vorrebbero in un ipotetico nuovo gioco di The Walking Dead : A quanto pare, Skybound Entertainment è alla ricerca di nuove idee per un possibile nuovo gioco dedicato alla celebre serie The Walking Dead. Come riporta Dualshockers, l'account ufficiale di The Walking Dead su Twitter ha aperto una discussione per chiedere ai fan cosa vorrebbero vedere in un ipotetico gioco e il tweet di Skybound Games suggerisce che molto probabilmente arriveranno altri giochi.Un rapido scorrere tra le risposte dei fan ...