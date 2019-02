Da assessore a suora di clausura | la storia della 38enne Simona Ibba

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Unainsolita, quella che ha come protagonista, ingegnere di 38 anni che dopo essere stataha scelto di diventaredi. Una scelta, quella di, tenuta nascosta per mesi anche ai suoi compagni del Pd. A dare la notizia è L’Unione Sarda che riporta la conferma del sacerdote del convento di Pennabili, in Romagna, doveha scelto di condurre la sua vita diLaè stata, fino a poco tempo fa,ai servizi sociali a Sardara, in Sardegna. “La notizia è motivo di gioia per tutti, in questi anni si è distinta per le qualità umane e la bontà d’animo. Ha svolto attività sociale al fianco dei più deboli, ora continuerà a farlo in un altro modo, ma sempre in coerenza col suo percorso di vita”. Questo il commento del sindaco di Sardara, riportato sempre dall’Unione Sarda. Anche il parroco di Sardara ...