Credit Suisse | utile netto di 2 | 06 miliardi nel 2018

Prysmian - Credit Suisse taglia il target price : Gli analisti di Credit Suisse hanno confermato il giudizio su Prysmian a outperform ma hanno taglia to il prezzo obiettivo da 25 a 21 euro. A Piazza Affari, rialzo marcato per il gruppo specializzato ...

Salvatore Ferragamo in calo dopo bocciatura Credit Suisse : In deciso ribasso a Piazza Affari il titolo Ferragamo , in flessione dell'1,77% sui valori precedenti. A penalizzare l'andamento delle azioni sulla borsa milanese la decisione degli esperti di Credit ...

Credit Suisse - tre ex dirigenti in carcere per il mega-scandalo del Mozambico : LUGANO - Tre ex-alti dirigenti del Credit Suisse sono finiti in carcere, a Londra, per un mega-scandalo che ha coinvolto il Mozambico. Agli arresti anche un uomo d'affari libanese, catturato a New ...