Badminton | European Mixed Team Championships 2019 | nette vittorie per Danimarca e

oasport

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Si è appena conclusa a Copenaghen la prima giornata deglidi: esordio sul velluto per la, che seppellisce in serata con un netto 4-1 la Francia. Nello stesso girone a sorpresa l’Olanda batte 3-2 la Spagna. Nel pomeriggio nell’altro girone netta affermazione della Germania, che supera 4-1 dell’Irlanda, mentre la Russia sorprende l’Inghilterra, battendola per 3-2.Di seguito tutti i risultati della prima giornata della fase a gironi:Gruppo 2Irlanda-Germania 1-4Irlanda – Germania 1 MS Nhat Nguyen – Max Weisskirchen 21-19 10-21 21-10 1-0 0:49 2 WS Sara Boyle – Yvonne Li 5-21 4-21 0-1 0:21 3 MD Joshua Magee Paul Reynolds – Mark Lamsfuss Jan Colin Völker 9-21 12-21 0-1 0:29 4 WD Sara ...