Alitalia | da CdA FS Italiane disco verde per trattative con Delta Air Lines

Alitalia - via al Cda Fs per il partner. Delta-easyJet favorite : É cominciata da poco la riunione del consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato sul dossier Alitalia. Il consiglio esaminerà gli sviluppi delle trattative per la ricerca del partner industriale per poter finalizzare l’offerta di acquisto delle attività della compagnia in amministrazione controllata...