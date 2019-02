The Division 2 svela la mappa completa | ecco tutti i Distretti e le aree della Dark Zone

Ubisoft corregge i crash della beta di The Division 2 tramite una patch dedicata : Dopo aver terminato il periodo di manutenzione qualche ora fa, la beta privata di The Division 2 si aggiorna con una nuova patch. Gli utenti dovranno infatti scaricare un nuovo aggiornamento che va a risolvere i fastidiosi errori DELTA-3, gli sviluppatori confermano che accettando un invito fuori dal gioco non si andrà in contro a crash, una volta avviato (PC e PS4).Come riporta Gamingbolt, la patch ha un peso di 189 MB ed andrà a risolvere ...

Ubisoft consiglia di riavviare la beta di The Division 2 ogni 2 o 3 ore - al fine di evitare crash : E' da oggi disponibile la beta privata di The Division 2 ed Ubisoft raccomanda di riavviare il client ogni due o tre ore, al fine di evitare di incorrere in spiacevoli crash del gioco. Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, parliamo di una versione non completa del titolo, dunque è normale incorrere in qualche bug. Ubisoft ha quindi fornito una pratica guida con qualche consiglio per risolvere e prevenire spiacevoli inconvenienti:"Siamo al ...

The Division 2 : BETA - Contenuti Gratuiti - Zona Nera e molto altro : A partire da oggi coloro che sono stati selezionati da Ubisoft potranno provare in Anteprima la CLOSED BETA di The Division 2. Per tale occasione vogliamo condividere con voi numerosi dettagli sul gioco. The Division 2: I Contenuti della Closed BETA Chirs Early vice presidente della sezione partnership di Ubisoft ha dichiarato: Abbiamo deciso di affidare ad Epic il compito di gestire i nostri fan su PC, dal pre-order del ...

Alle 11 non perdete la diretta dedicata alla closed beta di The Division 2 : The Division 2 sarà disponibile solo dal 15 marzo ma nella giornata di oggi parte un primo periodo di test che sicuramente farà gola a tutti i fan del primo capitolo dell'IP targata Ubisoft.È infatti tempo di closed beta, una prima fase di test pensata per tutti coloro che hanno effettuato il pre-order del gioco e che possono accedere a una serie di contenuti piuttosto interessante fino all'11 febbraio. Proprio in occasione dell'inizio della ...

Disponibile il pre-load della beta privata di The Division 2 : Se avete preordinato Tom Clancy's The Division 2 e avete ricevuto la vostra chiave per la beta privata, ora potete pre-caricarla. Come segnala Gamingbolt, si tratta di circa 42-46 GB a seconda della piattaforma scelta, quindi assicuratevi che ci sia abbastanza spazio. La beta inizierà il 7 febbraio su tutte le piattaforme.In termini di contenuto, ci sarà parecchio da esaminare. Due missioni principali saranno disponibili insieme a cinque ...

L'endgame di The Division 2 introdurrà una nuova fazione : Massive ha rivelato una serie di nuovi dettagli su ciò che i giocatori possono aspettarsi dalL'endgame di The Division 2.In precedenza siamo stati introdotti alle tre fazioni principali di The Division 2, ma ne rimane ancora una. Questa settimana lo sviluppatore ha rivelato le Black Tusks, una fazione specifica per L'endgame, definita come la fazione più dura finora.Come riporta VG247.com, dopo aver completato la campagna principale di The ...

L’endgame di The Division 2 pronto a sorprendere? Le indiscrezioni al 5 febbraio : I primi mesi di questo 2019 sono particolarmente affollati di prodotti videoludici, e senza dubbio uno dei più attesi è The Division 2. Il nuovo capitolo della serie legata al nome del compianto scrittore Tom Clancy si appresta infatti a fare il suo esordio sulla scena nel corso del mese di marzo, e chiaramente alta è la curiosità dei fan del primo capitolo, smaniosi di comprendere realmente se il team di sviluppo ha fatto tesoro degli errori ...

The Division 2 ha tutto sotto controllo - Tom Clancy's The Division 2 PC : La sensazione generale è che le stesse ora siano molto più importanti nell'economia di gioco e per questo siano state realizzate con la stessa cura delle missioni principali, con intere aree, edifici ...

The Division 2 si mostra in un nuovo video gameplay cooperativo : Ormai non manca molto all'arrivo di The Division 2 sui nostri schermi e in questi mesi Ubisoft non è certo stata avara di informazioni, in effetti al momento disponiamo di una nutrita dose di informazioni, come la durata della modalità campagna e che ci sarà un forte supporto post-lancio da parte di Ubisoft.Come riporta Gamingbolt, è stato pubblicato un video gameplay di 20 minuti relativo alla missione Space Administration HQ. Nel video ...

The Division 2 - Prova : All'inizio si Prova un po' di malinconia ad abbandonare le strade innevate di New York, la colorata Time Square, le nebbiose rive dell'Hudson e il groviglio della metropolitana. Poi, spalancate le porte della Base Operativa, la Washington di The Division 2 si rivela una metropoli variopinta, capace di estendersi in verdi parchi illuminati dal sole e intimi vicoli dal sapore europeo che custodiscono gelosamente storia, monumenti e piccoli ...

La co-op di The Division 2 brilla in un lungo video gameplay : Il prossimo 15 marzo The Division 2 sarà pronto per trascinare fan vecchi e nuovi nelle sue atmosfere post-apocalittiche. Il nuovo videogioco di Ubisoft, sequel del titolo del 2016, si propone come uno sparatutto in terza persona da giocare soprattutto online. In compagnia di compagni umani connessi da ogni parte del mondo, l'opera poligonale legata al franchise Tom Clancy's mette sul piatto missioni, attività secondarie e una buona dose di ...

The Division 2 : Ubisoft si scusa per aver usato il termine shutdown nelle mail promozionali della beta privata : Ubisoft ha rischiato di scatenare un gran polverone con le sue mail promozionali relative alla beta privata dell'attesissimo The Division 2. Nella mail la compagnia prometteva di farvi vedere un vero shutdown del governo. Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, si ha uno shutdown quando il Congresso degli Stati Uniti non riesce ad approvare la legge di bilancio (per qualunque motivo), con conseguente blocco di tutte le attività ...

Ubisoft rivela i contenuti della beta privata di The Division 2 : Per la gioia di tutti i fan del primo capitolo, Ubisoft ha rivelato i contenuti della beta privata di The Division 2, fase di test in cui avremo l'occasione di esplorare una Washington molto diversa da come la conosciamo ora. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft per tutti i dettagli in merito:Ubisoft annuncia i contenuti della beta privata di Tom Clancy's The Division 2, che si svolgerà dalle 10:00 CET del 7 febbraio alle 10:00 ...

Beta di The Division 2 : date - orari e contenuti del test di febbraio : Come promesso da Ubisoft, la Beta di The Division 2 si avvicina. Il sequel dell'apprezzato shooter massivo della compagnia francese è atteso sugli scaffali il prossimo 15 marzo, ma alcuni fortunati giocatori potranno provarlo in anticipo. Gli sviluppatori hanno infatti confermato le date per la Beta Privata del nuovo videogame legato al franchise Tom Clancy, evento riservato solo a quanti hanno effettuato il pre-order. Si tratta insomma di ...