Elezioni Regionali | Ecco i Campioni di Preferenze Lista per Lista

Elezioni Regionali in Abruzzo : trionfa Marsilio (Cdx) sul centrosinistra - crollo del M5S : Marco Marsilio, candidato della coalizione di centrodestra, si è aggiudicato la poltrona di governatore della regione Abruzzo per i prossimi cinque anni. Stando alle ultime proiezioni elettorali dell’istituto di ricerca Swg, il senatore di Fratelli d’Italia ha infatti ottenuto complessivamente oltre 200.000 voti, raggiungendo così circa il 49% delle preferenze elettorali su base regionale. Vola la Lega con il 28%: il movimento di Salvini incassa ...

Elezioni Regionali : Lo spoglio in DIRETTA : L'Aquila - 1.110 sezioni su 1.633 Marco Marsilio 189.829 voti 49,4% LISTA VOTI SEGGI PERCENTUALE Lega 103.614 - 28,2 Forza Italia 32.567 - 8,9 Fratelli d'Italia 25.323 - 6,9 Azione Politica 12.664 - 3,4 Unione di Centro - Dem.Cristiana - Altri 8.412 - 2,7 Giovanni Legnini 121.012 voti 31,5% LISTA VOTI SEGGI PERCENTUALE Partito democratico 41.328 - 11,2 Legnini Presidente 21.576 - 5,9 Abruzzo in Comune - Regione Facile 14.985 ...

Elezioni Regionali Abruzzo - affluenza in calo - : I votanti sono stati il 53,12%, otto punti percentuali in meno rispetto alla consultazione precedente nel 2014 quando furono il 61,55%. In quell'occasione però si votò anche per le Europee e per il ...

Elezioni Regionali in Abruzzo - spoglio in corso<br>Instant poll : centrodestra in vantaggio : Aggiornamento ore 23.30 - In attesa dei risultati definitivi sull'affluenza, gli instant poll del TGLa7 danno in vantaggio il candidato del centrodestra Marco Marsilio in vantaggio tra il 41% e il 45%, mentre il candidato del centrosinistra Giovanni Legnini si piazzerebbe subito dopo, con un risultato tra il 30% e il 34%. Subito dopo, tra il 22% e il 26%, ci sarebbe invece la candidata del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi.Affluenza al 43% ...

Elezioni Regionali in Abruzzo - affluenza al 43% alle 19 : Aggiornamento ore 19.35 - I dati definitivi dell'affluenza delle 19.00 in Abruzzo sono arrivati e confermano il calo già registrato alle ore 12 rispetto alle precedenti Elezioni. A quattro ore dalla chiusura dei seggi si è recato a votare il 43% degli aventi diritto, in calo di quasi tre punti percentuale rispetto alle Elezioni precedenti, quando il 45,16% aveva già espresso la propria preferenza.Il trend generale è confermato anche per le ...

