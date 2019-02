Astronomia | AS 205 | un sistema di tre stelle nascenti

meteoweb.eu

(Di lunedì 11 febbraio 2019) Questa immagine della settimana di ESO evidenzia un’altra delle 20 immagini che usciranno dal primo grande programma di ALMA, il cosiddetto progetto Disk Substructures at High Angular Resolution Project (DSHARP). DSHARP ha studiato una serie di dischi protoplanetari vicini per saperne di più sulle prime fasi della formazione dei pianeti e una quantità impressionante di dati del progetto è stata appena pubblicata.Questo oggetto, chiamato AS 205, è noto per essere undimultiple, uno dei due sistemi di questo tipo studiati da DSHARP (l’altro è HT Lup). Mentre qui sono visibili sue dischi, il disco in basso a destra è in realtà condiviso fra duein unbinario, quindi stiamo effettivamente guardando undi treSebbene la maggior parte degli studi ad alta risoluzione si sia finora concentrata sulle singole, sistemi ...