Tav | la commissione del Mit si divide | contestato il ' no'

L'incontro sulla Tav tra Italia e Francia slitta a data da destinarsi. La commissione Ue vuole una decisione prima delle Europee : L'incontro tra i due ministri si allontana, tra i tecnici non vi è stato alcun contatto e una soluzione si allontana. La prossima settimana il titolare del dicastero dei Trasporti Danilo Toninelli avrebbe dovuto discutere del futuro della Tav con la sua omologa Elisabeth Borne ma, per il momento, dagli uffici di Porta Pia la richiesta del faccia a faccia non è stata ancora inoltrata. E la scelta, da parte della Francia, di ritirare ...

Tav - la commissione-truffa ci è costata 300mila euro : Stiamo spendendo 300 mila euro per stabilire quanto costa la Tav e a stabilirlo sono sei esperti apertamente No Tav. Sono i componenti della commissione costi-benefici, una cellula di specialisti, architetti e professori, nominata dal ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, con l'intenzione di bocciare l'opera, di piegare i numeri, di trasformare in scienza i pensieri anti treno del M5s. Studio che Toninelli ha appena consegnato ...

«Tav - per noi della commissione costi benefici non va fatta. Ma la decisione è dei politici» : Intervista a Marco Ponti, a capo della commissione: «Conta la competenza, non la terzietà. Pensi a quanti migranti si possono salvare con i soldi della Tav»

Tav - presentata l'analisi costi-benefici : il giudizio della commissione è negativo : Il professor Marco Ponti ha annunciato a Sky Tg24 la consegna oggi al governo dell'analisi costi-benefici sulla Tav Torino-Lione commissionata a un gruppo di esperti.. «l'analisi - ha...

La commissione incaricata dal governo ha consegnato l’analisi costi-benefici sulla Tav : La commissione degli esperti incaricati dal governo di analizzare il rapporto costi-benfici della linea TAV Torino-Lione ha consegnato oggi la sua relazione. Lo ha dichiarato il presidente della commissione, il professor Marco Ponti, durante un dibattito con il presidente del

Tav - presentata analisi costi-benefici : la Commissione dice no : No della Commissione alla Tav dopo la consegna oggi al governo dell'analisi costi-benefici sulla Tav Torino-Lione commissionata a un gruppo di esperti. Lo ha detto, in un confronto su Sky Tg24...

Il presidente del Guatemala ha espulso l’importante commissione anti-corruzione dell’ONU che sTava indagando su di lui : Il presidente del Guatemala, l’ex comico televisivo Jimmy Morales, ha ordinato l’espulsione dal paese della commissione internazionale contro l’impunità in Guatemala (CICIG), un organo indipendente appoggiato dall’ONU che da diverso tempo stava cercando di indagare su di lui. Morales era

Caro prof. Ponti - il problema è di metodo. La Commissione sul Tav non è terza : Il "Fatto Quotidiano" del 28 dicembre ha pubblicato un articolo del prof. Marco Ponti, presentandolo come replica ad un mio intervento sull'HuffPost riguardante la Commissione incaricata dell'ennesimo ricalcolo costi-benefici del Tav.Prendo atto delle precisazioni del prof. Ponti. Osservo peraltro che rimane sospeso l'interrogativo di fondo che avevo posto. Interrogativo rivolto, prima ancora che al prof. Ponti, al ministro responsabile Danilo ...

Tav - no della commissione ma lo stop costa 3 miliardi : La notizia, lanciata da Bloomberg, ha spiazzato il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. L'agenzia, solitamente ben informata, ha dato infatti per certa la bocciatura della Tav da parte della ...

No alla Tav anticipato da Bloomberg - presidente commissione : "Se è stato uno dei miei lo ammazzo" : "Non confermo né smentisco, ma se ha parlato uno del mio gruppo lo ammazzo": così il presidente della commissione costi-benefici sulla Tav Marco Ponti commenta l'anticipazione di Bloomberg sul 'no' ...

La commissione “costi-benefici” sulle grandi opere dirà che la Tav non va fatta - scrive Bloomberg : La commissione incaricata dal governo di analizzare i costi e i benefici della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione (la TAV) si dichiarerà contraria al progetto perché economicamente non conveniente. Lo scrive Blooomberg, che sostiene di aver avuto accesso a fonti vicino alla

La rivolta contro Toninelli della commissione Toninelli sulla Tav : Ma chi, e in che modo, sta valutando le grandi opere al Ministero dei Trasporti? Il ministro Danilo Toninelli aveva assicurato che le decisioni sarebbero state prese in maniera “tecnica” sulla base di analisi costi-benefici fatte dalla Struttura tecnica di missione, ma in realtà non è così. Dopo l’e