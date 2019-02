Russia sulla soglia | ambasciatore USA chiede a Berlino di non risparmiare

Russian Doll - 5 cose da sapere sulla nuova serie tv : La storia ciclicaIl team creativoIl risvolto psicologicoRussian Doll, 5 cose da sapere sulla nuova serie tv La colonna sonoraIn questi giorni si parla molto di Russian Doll, una nuova serie tv originale diffusa su Netflix a partire dal 1° febbraio. La vicenda ciclica al centro della produzione si lega a dialoghi serrati e brillanti, ma soprattutto a una rappresentazione sincere e rinfrancante dell’universo femminile. In più gli otto ...

Alunni delle Elementari di Dronero espongono in Russia i loro disegni sulla Resistenza : I lavori dei bambini fanno parte del materiale prodotto in occasione del concorso "Miche Berra per la tua storia nella storia" che ha dato vita alla mostra "Storie dal mondo piccolo al mondo grande", ...

Russiagate - “Trump chiese al suo avvocato di mentire al Congresso sulla costruzione del suo grattacielo a Mosca” : “Fai che avvenga”. Donald Trump sollecitato con queste parole il suo avvocato Michael Cohen, affinché riuscisse a incontrare personalmente il presidente russo Vladimir Putin per dare un forte impulso ai negoziati sul suo grattacielo a Mosca, la Trump Tower. Il tutto in piena campagna elettorale per le presidenziali. Secondo quando riferito a Buzzfeed da due inquirenti del caso Russiagate, il presidente americano ha direttamente ...

USA : Georgetown University introduce corso di studio sulla "guerra ibrida" della Russia - : Una delle più antiche e influenti università americane, la Georgetown University, ha introdotto un corso di studio chiamato "guerra ibrida russa". Le informazioni su questo sono pubblicate sul sito ...

Russia - neonato in culla legato e con scotch sulla bocca : il video indigna il web : Una vicenda tanto grave quanto incredibilmente stracolma di cattiveria si è verificata nei giorni scorsi e sta letteralmente indignando il mondo "grazie" al video che è stato girato e che si è diffuso velocemente sul web. Un filmato in cui un bambino di appena dodici settimane, ricoverato in un ospedale della Russia, viene ripreso mentre è legato con alcune strane fasce bianche al lettino in cui giace, con in bocca un ciuccetto che è fissato ...

Russia all'OSCE per le fake news "sulla mano del Cremlino" nelle proteste a Parigi - : Mosca si rivolge all'OSCE per quanto riguarda le fake news dei media britannici sulla presunta "pista russa" nelle proteste "dei gilet gialli" in Francia, ha detto la portavoce del ministero degli ...