Rosberg | “Ci sono stati momenti in cui ho avuto paura”

A Nicola Rosberg F1 non manca affatto. Il 33enne tedesco ha lasciato lo sport dopo aver vinto il Titolo 2016 e, parlando all'emittente ZDF, ha detto di non avere rimpianti: "Non ne sento la mancanza e per me è una cosa importante. Allora, quando ho deciso di lasciare lo sport, non sapevo cosa avrei …"