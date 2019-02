NBA – Westbrook show | eguagliato il record di Chamberlain | 9 triple doppie consecutive

NBA - Gallinari trascina i Los Angeles Clippers. Russell Westbrook entra nella storia : ROMA - Tante sorprese nella notte NBA , a partire dalle grandi rimonte firmate Oklahoma City Thunder e Los Angeles Clippers . Russell Westbrook raggiunge Wilt Chamberlain ed entra nella storia con la ...

NBA – Russell Westbrook scrive un’altra pagina di storia : superato Michael Jordan nelle triple doppie consecutive : Nella sfida della notte contro i Grizzlies, Russell Westbrook mette a segno la sua 8ª tripla doppia consecutiva: superate le 7 di Michael Jordan Russell Westbrook continua a scrivere la storia del basket NBA. Il suo stile di gioco può piacere o non piacere, ma le sue qualità sono indiscutibili. Contrariamente non verrebbero fuori record del genere. Nella sfida vinta per 117-95 nella notte contro i Glizzlies, Westbrook ha messo a segno 15 ...

NBA - i risultati della notte : Westbrook meglio di Jordan trascina OKC - vince Toronto : Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies 117-95 Russell Westbrook entra sempre più nella storia NBA, utilizzando l'arma che più gli è congeniale negli ultimi anni: la tripla doppia, di cui è diventato ...

NBA - i risultati della notte : Toronto batte Philadelphia - Westbrook e George da record : Philadelphia 76ers-Toronto Raptors 107-119 Kyle Lowry risponde sul campo alle voci di mercato che lo hanno visto protagonista nelle ultime ore e gioca una super partita contro un'avversaria di primo ...

NBA - risultati della notte : altra sconfitta Lakers contro Embiid - Westbrook guida OKC : Los Angeles Lakers-Philadelphia 76ers 105-121 In quella che potrebbe essere stata l'ultima partita senza LeBron James, i Los Angeles Lakers raccolgono l'undicesima sconfitta sulle 17 gare saltate dal ...

NBA - Curry 38 - Warriors show. Westbrook lancia Okc : Ci pensa il solito Stephen Curry a prendere per mano i suoi Warriors e trascinarli, con 38 punti, in una vittoria più complicata del previsto sui parquet dei Wizards. Coach Kerr può sorridere per il ...

NBA - i risultati della notte : Westbrook & George - Portland va ko. Vince Toronto : Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers 123-114 La concentrazione e l'applicazione in difesa restano sempre la chiave, anche se poi in attacco servono le prodezze e i canestri di Paul George e ...

Risultati NBA – Russell Westbrook in tripla doppia porta i Thunder alla vittoria : ko Clippers e Blazers : Bene Raptors, Thunder, Mavericks e Timberwolves: i Clippers perdono in trasferta senza Gallinari La regoular season NBA va in scena nella notte italiana con quattro match. Nessuna sorpresa per la sfida che ha visto di fronte i Raptors contro Sacramento. La franchigia di Toronto, seconda nella classifica della east conference, batte i Kings. Buone le prestazioni di Kyle Lowry e Fred VanVleet, entrambi a quota 19 punti. vittoria anche per i ...

NBA - Westbrook prende in giro Ntikilina : “non si salta sulle finte” [VIDEO] : NBA, Westbrook ha preso in giro Ntikilina dopo un canestro facile facile depositato a seguito di una finta ben riuscita NBA, Russell Westbrook ha segnato un canestro facile facile in faccia al collega dei Knicks Ntikilina. Giovane ed un po’ inesperto è stato portato a scuola dal marpione Westbrook, il quale ci ha tenuto a rimarcare che non si salta sulle finte. Lo sfottò di Russ è esilarante ed ha fatto di certo rodere il povero ...

NBA – Fallo duro di Embiid su Westbrook - scatta la rissa! Joel sbotta : “sei melodrammatico” [VIDEO] : Fallo scomposto di Embiid su Westbrook che non la prende bene: il centro camerunense lo punzecchia nel post partita La partita fra Sixers e Thunder ha visto una sfida nella sfida, quella tra Joel Embiid e Russell Westbrook i leader delle rispettive squadre. I due sono venuti a contatto nel corso di un duro, ma fortuito contrasto, che ha alzato la tensione alle stelle. Westbrook lanciato in contropiede, ha perso palla appena prima di ...