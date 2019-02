Matteo Salvini | orrore puro di Chef Rubio | ' Subumano | non vali un caz*** E le tue

Matteo Salvini - il sondaggio riservato : cifre sconvolgenti - cosa può fare con tutti questi voti : C'è un sondaggio, commissionato dai vertici della Lega, secondo cui in Veneto il Carroccio si attesterebbe tra il 40 e il 41%. La rilevazione sarebbe dovuta rimanere segreta. E però l' entusiasmo ...

Alessandro Di Battista delira anche su Sanremo : 'Sono scandalizzato' - un attacco a Matteo Salvini? : Il ministro dell'Interno, infatti, aveva palesato la sua preferenza per Ultimo : polemica per niente politica, semplicemente 'artistica'. Di Battista, con discreta probabilità, si è 'scandalizzato' ...

Giuliano Ferrara gode Mahmood - sfregio al "Truce" Matteo Salvini : è rissa dopo Sanremo 2019 : Anche il Festival di Sanremo diventa una ghiotta occasione per Giuliano Ferrara per attaccare Matteo Salvini, contro il quale è da tempo scatenato. Come è noto, la kermesse è stata vinta da Mahmood con il brano Soldi, scelta che non è piaciuta granché al ministro dell'Interno, il quale ha rivelato c

Pd - la vergogna contro Matteo Salvini : come usano Mahmood per attaccarlo : Si parla del Pd , che su Facebook ha postato quel che potete vedere qui sopra: una vergognosa foto in cui viene celebrata la vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo in chiave politica. come? ...

Marco Travaglio peggio di Alessandro Di Battista - un delirio totale : "Golpisti - padroni e Matteo Salvini" : Toh che caso, oggi Marco Travaglio attacca Matteo Salvini. Sul Fatto Quotidiano ultra-grillino, il copione si ripete ogni giorno: il direttore pentastellato si scaglia contro il leghista, "reo" di erodere consensi al M5s. Nel dettaglio, oggi, Travaglio se la prende sia con Salvini sia con il quotidi

Giovanni Tria - rottura totale con Matteo Salvini e Luigi Di Maio : l'attacco su Bankitalia : Altra rottura nel governo, con Giovanni Tria che si schiera apertamente contro Luigi Di Maio e Matteo Salvini che hanno attaccato i vertici di Bankitalia. Il ministro dell'Economia ha infatti affermato che "l'indipendenza di Bankitalia va difesa. Mi sono già espresso". Così all'Ansa che lo ha interc

Abruzzo - il tweet di Matteo Salvini a urne aperte fa impazzire il Pd : Nicola Zingaretti lo insulta : Oggi l'Abruzzo vota per le regionali, test importante per il centrodestra, M5s e anche il Pd. E nel mirino, nel giorno del voto, ci finisce Matteo Salvini. Tutta colpa di un tweet che ha fatto impazzire compagni e opposizioni. Il punto è che il ministro dell'Interno ha cinguettato: "Io ce l'ho messa

Matteo Salvini - chiude l'hotel trasformato in centro per immigrati : blitz al business dell'accoglienza : Con il crollo drastico degli sbarchi da quando Matteo Salvini è diventato ministro dell'Interno, dal Viminale è partito il piano per contrastare tutta la rete di chi in modo più o meno lecito era riuscito a creare un business sul sistema di accoglienza. L'ultimo caso si è registrato a Cosio Valtelli

Matteo Salvini : un capitano coraggioso o un coniglio codardo? : ... ed è molto probabile che ciò accada anche in funzione della congiuntura economica internazionale, Salvini dirà che lui e la Lega non si sono occupati di economia, addossando quinti tutta la ...

Sanremo - Matteo Salvini ed Elisa Isoardi non sono d'accordo sul vincitore Mahmood : Mahmood con il brano 'Soldi' trionfa a sorpresa nella finalissima della 69' edizione del Festival di Sanremo. La vittoria dell'italo-egiziano ha subito fatto scoppiare la polemica sui social, mandando in scena uno scontro a distanza tra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi. ...Continua a leggere

Matteo Salvini : "I bimbi morti nelle foibe e quelli morti ad Auschwitz sono uguali" : "I bimbi morti nelle foibe e i bimbi di Auschwitz sono uguali. Non esistono martiri di serie A e vittime serie B". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Basovizza nel Giorno del Ricordo.Il ministro dell'Interno ha continuato: "Non esiste un però per Auschwitz e un però a Basovizza. sono criminali gli uni e sono criminali gli altri".Perché non ci siano piú in Italia morti di serie A e morti di serie B. Onore, ...

Sanremo - Matteo Salvini boccia il vincitore : "Io avrei scelto Ultimo" : Politica e intrattenimento si fondono nell'ultima serata di Sanremo 2019 . Nel Festival di Baglioni, Mahmood ha trionfato con 'Soldi', stupendo il pubblico e in barba ai pronostici che davano Ultimo e ...

Leggi il commento di Matteo Salvini sul vincitore di Sanremo - Mahmood…. : Salvini contro la vittoria di Mahmood a Sanremo 2019: il vice-premier faceva il tifo per Ultimo e Il Volo Il vice-premier Salvini ha seguito come tantissimi altri italiani il Festival di Sanremo 2019. A... L'articolo Leggi il commento di Matteo Salvini sul vincitore di Sanremo, Mahmood…. proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Matteo Salvini : figli altezza e moglie - la carriera del politico : Matteo Salvini: figli altezza e moglie, la carriera del politico carriera e vita privata di Matteo Salvini Condivisibili o meno che siano le proposte e le ideologie (il che, del resto, è un fattore irrinunciabile per chiunque decida di intraprendere una carriera politica), si è comunque costretti ad ammettere che Matteo Salvini abbia rappresentato una figura altrimenti inedita nel panorama della politica italiana. E non tanto per la linea di ...