La Silicon Valley alla prova dei mercati | Apple promossa | sorpresa Snapchat e Amazon

Il lato oscuro della Silicon valley : “Oggi la Silicon valley è dominata da un gruppo ristretto di grandi aziende”. Intervista ai giornalisti statunitensi Ben Tarnoff e Moira Weigel, della rivista di tecnologia Logic. Leggi

Take-Two Interactive e 2K nominano Michael Condrey presidente di un nuovo studio di sviluppo - situato nella Silicon Valley : Take-Two e 2K annunciano oggi che Michael Condrey è entrato a far parte della compagnia col ruolo di presidente della nuova casa di sviluppo della label. Meglio conosciuto per aver fondato la Sledgehammer Games, aver guidato lo sviluppo del rinnovamento di Call of Duty ed essere stato chief operating officer e director di Visceral Games, Condrey creerà e guiderà un nuovo team di sviluppo per lavorare ad un progetto non ancora annunciato."Noi di ...

Il documentario su Elizabeth Holmes - la Steve Jobs al femminile che ha truffato la Silicon Valley : Park City (Utah) – La parabola della più giovane imprenditrice della Silicon Valley – l’ex miliardaria Elizabeth Holmes, la Steve Jobs al femminile – analizzata al microscopio da Alex Gibney nel documentario The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley. È nel dolce domani delle tech startups, dove soldi e verità sono ancora più astratte di un bozzetto di Bambi, che il regista di Enron: L’economia della truffa e Going Clear: ...

Riconoscimento facciale - appello ai big della Silicon Valley : non datelo ai governi : Sono 85 le associazioni per i diritti umani e digitali che hanno sottroscritto la richiesta allertando su rischi e conseguenze della sorveglianza di massa con l'uso autorizzato della tecnologia

Intesa Sanpaolo - spedizione italiana nella Silicon Valley cinese : Si apre oggi il Greater Bay Area Innovation Road, una missione di internazionalizzazione e innovazione riservata alle imprese italiane interessate ad esplorare il mercato tecnologico della provincia ...

2018 : Fuga dalla Silicon Valley : “Come si fa a fondare una startup in un garage, se i garage nella Silicon Valley costano qualche milione di dollari?”. La domanda se l’è posta Ajay Royan del fondo di investimenti Mithril Capital, parlando con l’Economist. La Silicon Valley, da decenni sinonimo di innovazione tecnologica, è ormai vittima del proprio successo: i prezzi degli immobili sono saliti alle stelle (recentemente un piccolo trilocale con garage è stato venduto a Palo ...