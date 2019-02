Bankitalia,Salvini concorda con Di Maio

: #Salvini attacca Bankitalia con parole inaccettabili per un vicepremier. L’intolleranza verso le autorità indipende… - DeBortoliF : #Salvini attacca Bankitalia con parole inaccettabili per un vicepremier. L’intolleranza verso le autorità indipende… - borghi_claudio : ***Salvini, Bankitalia e Consob andrebbero azzerati*** (AGI) - Vicenza, 9 Feb. - 'Siamo qua perchè chi doveva contr… - petergomezblog : Ex popolari venete, Salvini e Di Maio a Vicenza ‘Mancati i controlli, azzerare Bankitalia e Consob’ -

"Sono d'accordo con Di. Provare a guardare avanti mi sembra il minimo". Lo ha detto il vicepremierriferendosi alle dichiarazioni dell'altro vicepremier Diche tornando sulla nomina del direttorio die Consob ha insistito:serve discontinuità "Chi è pagato per vigilare e non vigila deve cambiare", ha rilanciato. E ha aggiunto: "Ci sono mega dirigenti con mega stipendi che dovevano controllare i risparmi degli italiani. Non mi sembra siano stati molto efficaci in questa situazione di controllo".(Di domenica 10 febbraio 2019)