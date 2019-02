Adrian che rinasce transgender a vent’anni

Adrian - Maria De Filippi e il flop ascolti : 'Già un miracolo che...'. La 'letterina' a Pier Silvio Berlusconi : Anche Maria De Filippi avrebbe puntato tutto su Adrian , nonostante il drammatico flop degli ascolti. La regina di Mediaset e conduttrice di tre campioni dello share come Amici , Uomini e donne e C'è ...

Adrian - Maria De Filippi e il flop ascolti : "Già un miracolo che...". La "letterina" a Pier Silvio Berlusconi : Anche Maria De Filippi avrebbe puntato tutto su Adrian, nonostante il drammatico flop degli ascolti. La regina di Mediaset e conduttrice di tre campioni dello share come Amici, Uomini e donne e C'è posta per te, intervistata dal settimanale Oggi condivide la scelta di Pier Silvio Berlusconi: "Senza

Adrian di Adriano Celentano sospeso per le 2 settimane di Montalbano - ufficialmente perché il Molleggiato è malato : Non fugge semplicemente da Montalbano cambiando collocazione in palinsesto, piuttosto Adrian di Celentano è sospeso per due settimane, ufficialmente per un'indisposizione del cantautore. A comunicarlo sono Mediaset e il Clan Celentano, che produce la serie animata e lo show d'anteprima in diretta da Verona: secondo la nota diffusa il 6 febbraio, la programmazione di Adrian si interrompe "a causa di un malanno di stagione" che non permette a ...

Adrian - la clamorosa posizione di Maria De Filippi : 'Per qualche punto in meno...' : Intervistata dal settimanale Oggi , Maria De Filippi ha parlato delle trasmissioni in onda al momento, a cominciare dal discusso Adrian , lo show di Canale 5 ideato e scritto da Adriano Celentano , ...

Adrian - la clamorosa posizione di Maria De Filippi : "Per qualche punto in meno..." : Intervistata dal settimanale Oggi, Maria De Filippi ha parlato delle trasmissioni in onda al momento, a cominciare dal discusso Adrian, lo show di Canale 5 ideato e scritto da Adriano Celentano, che sta floppando negli ascolti. "Se fossi stata in Pier Silvio Berlusconi avrei fatto la stessa scelta",

Maria De Filippi - intervistata dal settimanale Oggi - parla anche degli ascolti bassi di Adrian e Dell’Isola Dei Famosi. Leggi l’intervista : Adrian di Adriano Celentano e L’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi non possono essere considerati due successi di Mediaset di questa stagione televisiva, ma Maria De Filippi ha benedetto entrambi fra le pagine del... L'articolo Maria De Filippi,intervistata dal settimanale Oggi,parla anche degli ascolti bassi di Adrian e Dell’Isola Dei Famosi. Leggi l’intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Adrian - Don Backy : “Il mega flop di Celentano? Erano 50 anni che aspettavo questo momento” : “Il mega flop di Celentano in prima serata? Erano 50 anni che aspettavo questo momento. Ero sicuro che il programma sarebbe andato male. Adrian ricalca il film Joan Lui, degli anni 80, che fu un grande insuccesso”. Non usa mezzi termini Don Backy, intervistato in esclusiva dal settimanale Oggi, per commentare l’insuccesso che ha avuto lo show di Adriano Celentano. Lo storico componente del Clan, che abbandonò dopo una lite col ...

Adrian fa ancora flop - nuove polemiche. E il Codacons interviene : Adrian torna su Canale Cinque con una nuova puntata ed è ancora polemica. Mentre il Codacons interviene con un esposto per regolare il volume della pubblicità. La quarta puntata di Adrian prosegue seguendo il format ormai consolidato, con una prima parte in onda dal teatro veronese e una seconda parte in cui viene trasmesso il nuovo episodio del cartone ideato da Adriano Celentano con i personaggi disegnati da Milo Manara. La scorsa settimana ...

Naike Rivelli su Barbara D’Urso : “Voci di corridoio dicono che lei ha un amante a Mediaset”. Poi commenta Adrian : “Celentano? E’ un pusillanime” : Naike Rivelli, tra uno scatto sexy e un altro, ha attaccato duramente Barbara D’Urso, dopo aver partecipato con sua madre più volte in passato a Domenica Live. La figlia di Ornella Muti nelle storie di Instagram si è lamentata per l’assenza del wi-fi nella sua camera di hotel, costretta dall’assenza di alternative si è sintonizzata su Pomeriggio 5: “Eccomi qua, senza Wi-Fi e senza Netflix non posso vedermi Sabrina e questo c’è ...

Adriano Celentano demolito da Naike Rivelli : 'Che razza di uomo. Quando stava con mia madre...' : Dagli spettacoli è poi passata a parlare della sua vita sessuale , o per meglio dire della sua astinenza , dato che ha detto di non fare s***o da ben 2 anni. "Sono rimasta talmente stranita dalla mia ...

Adrian - lettera a Celentano : il cartone che avremmo voluto vedere? Quello sulla tua vita : Caro Adriano, Probabilmente non lo sai, o forse sì. Sei uno che dà l’impressione di sapere un mucchio di cose. Comunque, John Lennon durante la sua adolescenza e nei primi anni con i Beatles, si era messo a scrivere racconti e poesie che più avanti vennero pubblicati in una raccolta, John Lennon in is own write. “Ci saranno per forza delle teste dure che si chiederanno perché parte del libro non ha senso. Niente di questo libro deve ...

Adrian del 28 gennaio - Celentano risponde alle critiche : 'Ho sabotato l'audience' : Le tante polemiche seguite alla messa in onda delle prime due puntate di Adrian sono servite ad Adriano Celenatno per apparire sul palco di Verona nella terza puntata andata in onda il 28 gennaio e cantare finalmente due canzoni, non prima di di aver inscenato una confessione recitata che fa il verso al flop di ascolti. Dopo le due apparizioni lampo delle prime due puntate dunque, il molleggiato regala al pubblico qualcosa in più, come forse ci ...

Anche la terza puntata è un fiasco. Adrian senza speranza : Canta che ti passa. O forse no. L'Arca di "Adrian" affonda e al terzo appuntamento della serie evento viene più che doppiato dalla fiction di RaiUno "La Compagnia del Cigno" che ha conquistato 5.460.

Adrian - pazzesco Adriano Celentano : si dà del fallito da solo - la frase che fa infuriare Mediaset : E alla fine, alla terza puntata di Adrian su Canale 5, comparve ancora - rigorosamente per pochissimi minuti - Adriano Celentano. Il Molleggiato, ideatore del controverso show-fumetto, appena scaricato anche da Milo Manara, si è esibito nella cosa che sa fare meglio: cantare. Prima Pregherò e poi Ho