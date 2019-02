Sondaggi | Lega primo partito ma cala al 34 | 4% Stabile il M5s Cresce FI mentre il Pd è

Sondaggio - Lega prima - ma cala dell'1 - 4%. I 5 Stelle al 25 - 4% - risale Forza Italia : ... 46%, , tra le casalinghe , 51%, , gli studenti , 51%, , i disoccupati , 47%, e gli operai , 46%, , tra coloro che si dichiarano poco interessati alla politica , 65%, , non si collocano in nessuna ...

Silvio Berlusconi ucciso da un Sondaggio : disastro per Forza Italia - la Lega lo scarica per sempre? : Silvio Berlusconi ha dichiarato al Corriere della Sera che la Lega compirebbe un suicidio se alle prossime elezioni nazionali decidesse di non allearsi più con Forza Italia. Il Cavaliere, che ieri era ...

Sondaggi elettorali Ipsos : Emilia Romagna - Lega davanti a Pd e M5S : Sondaggi elettorali Ipsos: Emilia Romagna, Lega davanti a Pd e M5S Matteo Salvini potrebbe quest’anno aggiungere l’Emilia Romagna alla collezione di regioni guidate da un esponente della Lega. Secondo un Sondaggio Ipsos pubblicato su il Corriere di Bologna, il Carroccio sarebbe il primo partito della regione con il 23% di consensi. davanti sia al Partito Democratico (17%) che al Movimento 5 Stelle (15%). Si tratta di un balzo ...

Sondaggi Index : divario M5S-Lega a doppia cifra - male il PD ancora in caduta libera : Analizzando l’ultimo Sondaggio elettorale (aggiornato al 7 febbraio) compiuto dall’istituto di ricerca Index per il programma Piazza Pulita condotto su La7 da Corrado Formigli, la Lega del ministro dell’interno Matteo Salvini starebbe macinando consensi a destra e manca. Infatti, rispetto al dato elettorale della scorsa settimana (31 gennaio), il movimento nazionalista ed euroscettico di Salvini sarebbe accreditato al 34,2% delle preferenze ...

Sondaggi Emg Acqua : il distacco del M5S dalla Lega si ferma a 5 punti percentuali : Analizzando l’ultima rilevazione elettorale (7 febbraio 2019) sondata dall’istituto di ricerca Emg Acqua per la trasmissione Agorà condotta da Serena Bortone su Rai 2, emergerebbero le seguenti importanti novità da prendere in considerazione. Premettiamo che il seguente Sondaggio politico è stato realizzato mediante un panel telematico su un campione rappresentativo e probabilistico di 1803 soggetti maggiorenni distribuiti su tutto il territorio ...

Sondaggi elettorali Index : la Lega macina consensi - crisi M5S : Sondaggi elettorali Index: la Lega macina consensi, crisi M5S Al 7 febbraio il distacco tra Lega e Movimento 5 Stelle è di quasi undici punti percentuali. A sostenerlo è l’ultimo Sondaggio Index Research per Piazza Pulita che dà il Carroccio in ulteriore crescita al 34,2% (+0,5) e il Movimento 5 Stelle in crisi profonda al 23,3% (-0,2). Il partito di Salvini, dopo un gennaio iniziato con un calo di voti, è tornato a macinare consensi. ...

Sondaggi Istituto Noto : il M5S riduce il distacco dalla Lega - in crescita +Europa e FdI : Stando all’ultima rilevazione Sondaggistica compiuta dall’Istituto di ricerca Noto per il programma televisivo Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer su Rai 3, il Movimento 5 Stelle avrebbe ridotto, in queste ultime settimane e in termini di consenso elettorale, il distacco dalla Lega di un punto percentuale. Infatti il progetto politico ideato da Beppe Grillo sarebbe accreditato al 24% (+1,0%) dei suffragi nazionali, in rialzo di un punto ...

Sondaggi elettorali Tecnè : Lega e Movimento 5 Stelle avanti insieme : Sondaggi elettorali Tecnè: Lega e Movimento 5 Stelle avanti insieme Recessione e litigi all’interno della maggioranza sembrano non aver danneggiato Movimento 5 Stelle e Lega. Le due forze politiche che sostengono il governo Conte hanno infatti guadagnato voti nell’ultimo mese stando alla rilevazione effettuata il 4 febbraio da Tecnè per Quarta Repubblica. Il maggior incremento è stato del Carroccio che è passato dal 31,8% al ...

Sondaggi elettorali Noto : europee - M5S riduce distacco dalla Lega : Sondaggi elettorali Noto: europee, M5S riduce distacco dalla Lega Il Movimento 5 Stelle recupera terreno sulla Lega in vista delle elezioni europee di maggio. A sostenerlo è un Sondaggio Noto del 30 Gennaio per Cartabianca che dà i pentastellati in rialzo di un punto percentuale al 24%, rispetto alla precedente rilevazione. Il Carroccio rimane invece stabile al 33% e quindi i punti di distacco tra le due forze si riducono a nove. In totale, ...

Sondaggi politici elettorali : torna a crescere la Lega - avversari più distanti : Nel corso di questa prima parte del mese di febbraio, SWG ha reso noti i nuovi Sondaggi politici. Le stime di voto rilevate mostrano una ripresa da parte della Lega, che ha rimesso a distanza tutti gli avversari. Il partito di Matteo Salvini ha incrementato il proprio valore dell’1,2%, portandosi al 33,8%. Quasi dieci le lunghezze di vantaggio sul Movimento 5 Stelle, che rispetto alla volta scorsa ha perso lo 0,9%. Attualmente si attesta al 24%. ...