Sanremo | Motta e Nada vincono la serata dei duetti | arrivano anche dei fischi all' Ariston

Quarta e penultima puntata del Festival di Sanremo. È la serata dei duetti, che vede 56 artisti "che ci daranno visione del loro talento", come spiega Claudio Baglioni, poco dopo aver cantato Acqua dalla luna. Ed è lo stesso durettire artistico a fornire le cifre di questa serata spettacolare che vede "il maggior numero di artisti mai esibiti su questo palco in una sera".Ad aprire la serata sono Federica Carta e Shade con Cristina D'Avena.

quarta serata del Festival di Sanremo 2019 e nuovo appuntamento su DavideMaggio.it con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco del Teatro Ariston. Sanremo 2019: la diretta minuto per minuto della quarta serata di venerdì 8 febbraio 20.52: Anche la quarta serata si apre ballando e cantando. Dalla scala arriva Claudio Baglioni sulle note della sua Acqua dalla luna.

Quarta serata, tempo di duetti. L'inizio è col botto, Baglioni canta Acqua dalla luna - con i soliti ballerini di supporto - ma non becca la giusta tonalità. Viene presentata la giuria d'onore: schierati in prima fila Mauro Pagani, Elena Sofia Ricci, Claudia Pandolfi, Joe Bastianich, Serena Dandini e Ferzan Ozpetek, Camila Ranovich e Beppe Severgni

Il duetto di Simone Cristicchi ed Ermal Meta è il migliore di Sanremo 2019 ma vince Motta a sorpresa (video) : Il loro potere è quello di trasformare in canzoni pensieri sinceri; ad accomunare Simone Cristicchi ed Ermal Meta è la scrittura che privilegia la poesia e l'umanità, lo ricordano i presentatori del Festival di Sanremo 2019 nell'annunciare uno dei duetti più attesi di questa edizione del Festival di Sanremo. Simone Cristicchi sceglie Ermal Meta per la serata dei duetti e con lui canta Abbi cura di me. Meta ricambia il favore dello scorso ...

Motta e Nada cantano Dov’è L’Italia - il Festival di Sanremo si tinge di rumore (video) : I capelli sciolti e l'apparente svogliatezza che una giovane cantante mostrò nel lontano 1969 con Ma Che Freddo Fa sono rimasti nel cuore di pochi e nella pancia di molti: Motta e Nada cantano Dov'è L'Italia e di nuovo la giovane ribelle di Amore Disperato torna sul palco dell'Ariston insieme a un cantautore della scena indie, per la prima volta al Festival di Sanremo con la sua canzone sullo smarrimento e sulla ricerca dell'amore come oasi di ...

Dov’è l’Italia : testo e spiegazione canzone di Motta a Sanremo 2019 : Dov’è l’Italia: testo e spiegazione canzone di Motta a Sanremo 2019 Francesco Motta, meglio noto solo come Motta, nasce a Pisa il 10 ottobre 1986 da famiglia livornese. Nel 2006 è tra i fondatori del gruppo “Criminal Jokers”. La band fa il suo esordio nel 2010 con “This Was Supposed to Be the Future”, album prodotto da Andrea Appino, frontman degli Zen Circus. Il testo e il significato di “Dov’è ...

Sanremo 2019 - con Motta sul palco c’è Nada. Dopo i successi al Festival (e non solo) disse : Cantavo - uscivo dal palcoscenico - vomitavo e rientravo” : Se chiami Nada solo per un duetto, vuol dire che in gara a Sanremo 2019 ci deve essere musica davvero di alto livello. Nada (Malanina), classe ’53, livornese, nome proprio suggerito dalla zingara che lesse la mano a mamma, a nemmeno 16 anni proprio al Festival sente un po’ di spifferi nel cuore. Franco Migliacci e Claudio Mattone le regalano Ma che freddo fa, e dal 1969 il mondo per lei non è più lo stesso. Nel 1971 vittoria a Sanremo in coppia ...