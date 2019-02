Roma | Landini | In troppi danno i numeri in Italia | il cambiamento siamo noi

Roma - Landini : 'Il cambiamento siamo noi siamo' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Sindacati in piazza a Roma - Landini : “Governo incontra chi protesta negli altri paesi? Ascoltate questa piazza” : “Se hanno un briciolo di intelligenza, ascoltino questa piazza e aprano un confronto”. È il messaggio che il leader della Cgil, Maurizio Landini ha rivolto al Governo prendendo la parola dal palco di piazza San Giovanni. “Noi siamo il cambiamento e chiediamo il cambiamento delle politiche del Paese. Noi vogliamo giustizia sociale e chiediamo una cosa molto precisa e cioè che al centro tornino la persona e il ...

