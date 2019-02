Reddito di cittadinanza o reddito base | le persone più felici e senza lavoro

Quando il "Reddito di cittadinanza" non aiuta a trovare lavoro : E' negativo il bilancio dell'esperimento del reddito di base in Finlandia: il governo ha ammesso il flop. Il sussidio non ha...

Reddito di cittadinanza e privacy - sui requisiti «controlli impossibili» : Allarme del Garante della privacy, Antonello Soro, per l’accesso dei Caf all’anagrafe dei conti correnti: rischi per la riservatezza dei dati personali e sulla conformità al diritto Ue del consenso scritto rilasciato da coloro che richiedono il Reddito di cittadinanza

Referendum per TAV e Reddito di Cittadinanza arriverà per mano di Berlusconi : Silvio Berlusconi lo promette, non sa ancora quando ma la proposta per il Referendum per il Reddito di Cittadinanza e la TAV ci sarà Intervenendo ad Avezzano, in vista delle elezioni regionali in Abruzzo, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha detto di credere che sarà inoltrata “la proposta del Referendum sulla Tav e sul Reddito di Cittadinanza”. Berlusconi ha però aggiunto di non essere assolutamente in grado di ...

Il Garante della privacy ha riscontrato "rilevanti criticità" nel Reddito di cittadinanza : Regole di accesso alle banche dati, "monitoraggio" sull'utilizzo della card, disciplina di rilascio delle attestazioni Isee, sito web. Sono alcuni dei punti del decreto sul reddito di cittadinanza per i quali l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali individua "rilevanti criticità" in una memoria presentata alla Commissione permanente del Senato. Il meccanismo - premette il Garante della privacy - comporta "trattamenti su ...

Reddito di cittadinanza - Garante privacy : “Rischi per tutela dei dati personali. Intrusione ingiustificata in vita privata” : Il meccanismo di riconoscimento, l’erogazione e la gestione del Reddito di cittadinanza, ma anche lo stesso sito internet dedicato, rischiano di non garantire la tutela dei dati personali. A sostenerlo è il Garante per la privacy con una memoria depositata in Senato in cui evidenzia le “rilevanti criticità” della disciplina che “così come formulata, non appare, in più punti, idonea a soddisfare i requisiti ...

Reddito cittadinanza - De Luca : “Presentazione una scemenza. Sembrava lo sketch comico di Walter Chiari sul sarchiapone” : “Reddito di cittadinanza? E’ un argomento serio, però, diciamoci la verità, per come presentano queste cose, uno avrebbe voglia di fare del sarcasmo. Ho visto questa sceneggiata che hanno fatto i 5 Stelle per presentare nientedimeno che la prima carta con tutta questa cerimonia. Era come se presentassero una reliquia“. E’ il commento del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo consueto appuntamento ...

Reddito di cittadinanza - ultime notizie : nucleo familiare come cambia : Reddito di cittadinanza, ultime notizie: nucleo familiare come cambia Dopo aver illustrato in questo nostro articolo come è possibile presentare la domanda per il Reddito di cittadinanza cerchiamo di approfondire altri aspetti. In particolare vediamo chi può presentare la domanda e alcuni dettagli relativi alla composizione del nucleo familiare con specifico riferimento alla richiesta del RdC. Reddito cittadinanza 2019, cosa è e chi può ...

Il Garante della privacy sul Reddito di cittadinanza : "Rilevanti criticità sul trattamento dei dati personali" : "Il meccanismo di riconoscimento, erogazione e gestione del reddito di cittadinanza comporta trattamenti su larga scala di dati personali ai quali è riconosciuta la massima tutela in ragione della loro attinenza alla sfera più intima della persona". Lo sottolinea il Garante per la privacy, aggiungendo, in una memoria depositata in Senato, che la disciplina presenta "rilevanti criticità" e "così come formulata, non ...

Reddito di Cittadinanza - per richiederlo online servono Spid e attestazione Isee : Il 6 marzo si potrà fare richiesta del Reddito di Cittadinanza, per poter inoltrare la domanda occorre registrarsi al sito ufficiale, messo online in questi giorni ed è necessario essere in possesso dello Spid (Sistema pubblico di Identità digitale). Lo Spid si può richiedere online Per fare domanda di Reddito di Cittadinanza bisogna aspettare il 6 aprile 2019 ma sul sito governativo RedditodiCittadinanza.gov.it è possibile documentarsi sui ...