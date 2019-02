Parma-Inter | Spalletti | “Icardi e Lautaro insieme? Sono calciatori con le stesse

calcioweb.eu

: Bayern vs Schalke Paris Saint-Germain vs Bordeaux Fiorentina vs Napoli Parma vs Inter Atletico Madrid vs Real Madri… - socios : Bayern vs Schalke Paris Saint-Germain vs Bordeaux Fiorentina vs Napoli Parma vs Inter Atletico Madrid vs Real Madri… - DAZN_IT : #ParmaInter, Top 11 all-time: quale preferisci? ?? Parma ?? Inter #SerieATIM #DAZN - SkySport : ???? Serie ?? 23^ giornata ?? #ParmaInter 0-1 ? #Lautaro #Martinez (80’) ? Tutti gli aggiornamenti ??… -

(Di sabato 9 febbraio 2019) Vittoria per l’nella gara di campionato contro il, ecco le dichiarazioni dia DAZN: “abbiamo le potenzialità per sopperire alle difficoltà, dobbiamo rimanere tranquilli e mettere dentro la partita le nostre caratteristiche ed ogni tanto non ci riusciamo. Oggi siamo stati ordinati, ilha provato a ‘mordere’ e non è abituato a fare questo. Inglese tiene bene il pallone, Gervinho è devastante in contropiede. Icardi e? In molto momenti del primo tempo non aveva tranquillità.dueche molto simili e che in alcuni occasioni non poscoesistere, ci vuole un lavoro particolare degli esterni. Oggi grandissima partita di Perisic. Abbiamo sbagliato anche cose banali. Nainggolan? Ha giocato una partita aggressiva”.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE ...