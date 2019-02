Nokia 2 riceverà presto Android 8 1 Oreo | la fase di test è terminata

Nokia 2 riceverà Android 8.1 Oreo : buona notizia… oppure no? : Nokia 2 sta per ricevere Android 8.1 Oreo: a causa delle specifiche tecniche di basso livello l'aggiornamento porterà dei lievi rallentamenti dell'esperienza utente rispetto a Nougat. L'articolo Nokia 2 riceverà Android 8.1 Oreo: buona notizia… oppure no? proviene da TuttoAndroid.