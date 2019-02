Napoli | caso Albiol

Napoli - caso Hamsik : trattativa arenata - il legale spiega l’accaduto : Marek Hamsik ancora non si e’ trasferito in Cina, il capitano del Napoli al momento vive in un limbo in attesa di risvolti Il Napoli sta ancora vivendo una situazione di incertezza in merito al suo capitano Marek Hamsik. La trattativa per il suo trasferimento in Cina sembra essersi improvvisamente arenata, anche se non e’ ancora definitivamente tramontata. Fulvio Marrucco, legale di Marek Hamsik, ha rivelato quanto sta ...

Di Nuovo! Caso di formiche in ospedale a Napoli : (ANSA) - Nuovo avvistamento di formiche all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Questa volta, dopo i tre casi precedenti, i piccoli insetti sono stati avvistati nel reparto di rianimazione. E il direttore generale dell'Asl Napoli 1, Mario Forlenza, parla di Caso sospetto, soprattutto dopo il ritrovamento di bustine di zucchero aperte. "Proprio oggi - commenta Forlenza - nel giorno in cui si è riunita, per concludere i propri lavori, la ...

Napoli - Ancelotti chiude caso Allan : «Non convocato ma resta con noi» : La doppia sfida al Milan all'orizzonte, gli affari di mercato nella testa. Carlo Ancelotti presenta alla stampa il match di domani contro i rossoneri in un San Siro che, poche settimane fa, non...

Napoli - Insigne nervoso per il caso Koulibaly : “senza l’episodio di razzismo non mi sarei fatto espellere” : Lorenzo Insigne ha parlato dell’addio al calcio italiano di Higuain ed anche del rosso preso contro l’Inter a San Siro “Se a San Siro contro l’Inter non fosse successo ciò che è successo a Koulibaly, non credo che io mi sarei fatto espellere. A volte per il nervosismo perdo un po’ la testa, so che devo controllarmi di più“. Lorenzo Insigne torna così, ai microfoni di Dazn, sul rosso rimediato contro ...

Influenza suina - un caso a Napoli : bambino ricoverato all'ospedale Cotugno : In queste ore a Napoli è stato diagnosticato un caso di Influenza suina. Ad essere colpito dal ceppo Influenzale, un bambino che frequenta la scuola elementare Don Milani, a Caivano, un comune in provincia di Napoli. Stando a quanto si apprende, il bambino si trova ricoverato presso l'ospedale Cotugno, specializzato per il trattamento delle patologie infettive, dove gli vengono prodigate le terapie previste per questi casi. Influenza suina, ...

Napoli - Nuovo caso di malasanità al San Giovanni Bosco : L' ospedale San Giovanni Bosco di Napoli di Nuovo nel mirino, a causa della presenza di formiche. L'ultimo episodio ieri, domenica 13 gennaio, nel reparto di Chirurgia delle donne. 'Alcuni reparti ...

Napoli - Ancelotti rilancia : 'In caso di cori razzisti - interrompere la partita' : Carlo Ancelotti non ha dubbi: in caso di insulti xenofobi chiederà l'interruzione della partita. Il tecnico del Napoli torna sui fatti di Santo Stefano a Milano, in occasione del big match...

Napoli-Lozano : De Laurentiis tratta con Raiola. Milan - non solo Higuain : monta il caso Calhanoglu : Lozano, il Napoli fa sul serio. In programma c'è un incontro tra la società campana e l'agente del talento del Psv, Mino Raiola, per capire le condizioni dell'operazione. Il classe '95 è il profilo ...

Razzismo - Napoli irremovibile : conferma lo stop in caso di nuovi cori razzisti : Le dichiarazioni del Ministro dell'Interno Matteo Salvini sull'intenzione di non fermare le partite in caso di cori razzisti , che hanno suscitato grande perplessità tra i vertici del Napoli, non ...